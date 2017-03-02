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DER-MEK’te gitar çalmanın inceliklerini öğreniyorlar

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DER-MEK’te gitar çalmanın inceliklerini öğreniyorlar
Dumlupınar Mahallesi'nde hizmet veren Kusachi DER-MEK'te düzenlenen gitar kursunda eğitim süreci devam ediyor

Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları (DER-MEK) bünyesinde hizmet veren 6 merkez arasında yer alan Kusachi DER-MEK’te farklı alanlarda çeşitli kurslar düzenleniyor. Bu merkezde gerçekleşen çalışmalar arasında yer alan branşlardan biri de gitar kursu. Müzik öğretmeni Nimet Uçar’ın verdiği eğitimlere katılanlar burada hem gitar çalmanın inceliklerini öğreniyor, hem de birlikte keyifli vakit geçiriyor. 19 kursiyerin katıldığı gitar kursunda eğitimler çarşamba ve cuma günleri 16.00 - 18.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.

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