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Derbent lideri devirdi: 1-0

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Derbent lideri devirdi: 1-0
Amatör Süper Lig A Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Büyük Derbentspor, önceki gün Derbent Stadı’nda llider Çınarlıspor’u 1-0 yendi puanını dörde çıkardı

İKİ TAKIM BİRER PENALTI KAÇIRDI

Şampiyonluk mücadelesi veren Büyük Derbentspor, konuk ettiği  lider Çınarlıspor’u 1-0 yendi, bir de penaltı kaçırdı. Büyük Derbentli Gökhan Özkanlı 37. dakikada, Çınarlıspor’dan Oğuzhan Nalbant 87. dakikada penaltı kaçırırken, maçı ev sahibi Derbentspor 35. dakikada Halil Kılıç’ın attığı süper golle kazanmayı bildi. Maçta Çınralıspor’dan Ozan Kaplar 89. Dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Derbentspor Kulüp Başkanı Selçuk Baysal, Kocaeli Nusretiyespor Başkanı Besim Kaya ve KASKF yönetim kurulu üyeleri ve bir çok sporsever ve ile antrenör maçı birlikte takip etti. Büyük Derbertspor ilk yarıyı önde bitirirken, ikinci yarı atak  üstüne atak oynadı, dört net gol pozisyonunu cömertçe harcadı.

 

 

BÜYÜK DERBENT: 1

ÇINARLISPOR: 0

 

STAT: Derbent (S.Lig B)

HAKEMLER: Serkan Yılmaz ***, Coşkun Topçu ***, Sefa Hışıl ***

BÜYÜK DERBENT: Sarp Umut ***, Onur ***, İsmail ***, Mehmet Ali ***, M. Emre ***, Osman ***, Gökhan Özkanlı  *** (Dk 90+1 Burak ?), Halil ****, Emre **, Uğur **, Erman ***

ÇINARLISPOR: Muhammet  ***, Ömer ***, Aykut **, Mehmet **, Cihat ** (Dk 65 Kadir **), Ozan **, Volkan ** (Dk 36 Harun **), Sinan **, Oğuzhan **, Emre Keskin ***, Muhammet Ali ***

GOL: Halil Dk 35

NOT: Büyük Derbentspor’dan Gökhan Özkanlı Dk 37 penaltı kaçırdı ve Çınarlıspor’dan Oğuzhan Nalbant Dk 87 penaltı kaçırdı.

K.KART: Ozan Kaplar DK.89

 

Ahmet AKAY

 

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