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Derbent yol haritasını çiziyor

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Derbent yol haritasını çiziyor
Süper Amatör Lig takımlarından Büyük Derbentspor’da kritik toplantı yarın olacak

Mevcut Başkan Selçuk Baysal ile yönetim kurulu üyeleri bir araya gelecek ve yeni sezon öncesi yol haritasını belirleyecek. Kırmızı Beyazlılarda teknik adam Sait Engin ile yola devam edilecek.

 

ALPER UZUN YARDIMCI ANTRENÖR OLDU

Sait Engin’in yardımcısı bölgenin ve kulübün sevilen isimlerinden, geçen sezon takımda forma giyen Alper Uzun olacak, kaleci antrenörlüğünü ise yine takımın eski kalecilerinden Caner Ejderoğlu yapacak. Bilindiği üzere Alper Uzun ve Caner Ejderoğlu, Kartepe’nin güzide temsilcilerinden ve önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk parolası ile mücadele edecek olan Maşukiyespor’un yönetiminde de yer alıyor. İkili ilişkileri son derece iyi olan Uzun ve Ejderoğlu böylece iki Kartepe takımının başarısı için emek sarf edecek.

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