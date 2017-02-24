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Derbent’in yandığı o iki maç!

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Derbent’in yandığı o iki maç!
Süper Amatör Lig A Grubu’nda bitime sayılı haftalar kala her şey ilk 3 içinde yer almak isteyen Derbent’in istediği gibi gidiyordu.

Her ne kadar ligde zaman zaman düşüşler yaşasa da zorlu grupta rakiplerin de puan kaybetmesi ile dizginler bir şekilde Derbent’in eline geçiyordu. Ancak iki hafta önce düşmeme mücadelesi veren Başaranspor ile Derbent’te berabere kalan, ardından yine can çekişen Tavşancıl deplasmanında da 2-1’lik skorla mağlup olan Kırmızı Beyazlılar işini haylizora soktu.

 

BAL RÜYASI SONA ERDİ

Son iki haftada kaybettiği 5 puanın ardından Derbent’in ilk 3 içinde yer alması için Sultan Orhan’ın Çınarlı ile “En azından” berabere kalmasını bekledi. Kırmızı Beyazlıların kafasında “Çınarlı takılırsa, son maç Doğantepe ile final oynarız” düşüncesi hakimdi. Kısacası Gebze’den gelecek olan iyi haber, Derbent’in umutlarının devam etmesi anlamına geliyordu. Kandıra Gençlerbirliği karşısında sahadan 3-0’lık skorla galip ayrılan Derbentliler’in kulağı Gebze’deydi. İlk yarıda attığı golle öne geçen Çınarlıspor, maçın sonuna kadar skoru korumasını bildi ve Derbent’in BAL rüyası önümüzdeki sezona kaldı.

 

BAYSAL’IN KALENDERLİĞİ

Takım içindeki kolej havası, arkadaşlık ortamı, Başkan Selçuk Baysal ve yönetiminin iyi niyetli gayretleri bu sezonun tatları arasında yer aldı. Her yıl ciddi paralar harcayan ve Derbent’te adeta ekol haline gelen Başkan Selçuk Baysal            “Nasipten ötesi yalan. İpler elimizdeydi ancak ayağımıza kadar gelen fırsatı değerlendiremedik. Kısacası kendi söküğümüzü kendimiz dikeceğimize, kendi ipimizi çektik. Yapacak bir şey yok.Sağlık olsun” diyerek kalender duruşunu bozmadı. Erdem ÖVÜÇ

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