Kırmızı Beyazlılar ilk önce kaptan İsmail Ejderoğlu’nu Kartepe’nin diğer temsilcilerinden Nusretiyespor’a vermişti. Derbentspor öte yandan başarılı orta saha oyuncusu Mustafa Yıldırım’ı Kartepe Belediyespor’a, deneyimli sağ bek Murat Özer’i, Murat Son’un çalıştırdığı Kocaeli FK’ya, orta sahada forma giyen Tolgahan Arukan’ı ise Doğantepespor’a gönderdi. Derbent’in 2 yıldızı Onur Cebeci ve Halil Kılıç hemen hemen tüm Süper Play-Off takımlarının takibindeydi. Ancak bu iki futbolcu bu sezon 2 farklı takımda oynadığı için sezonu kapatmak zorunda kaldı.
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Derbentspor dağıldı!
Süper Amatör Lig A Grubu takımlarından Derbentspor, iddiasını kaybedince önemli futbolcularını farklı takımlara gönderdi.
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