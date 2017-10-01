Derbide Doğantepe şov! “1-4”

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 2. hafta maçında Derincespor ile Başiskele Doğantepespor 17 Ağustos Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Maç boyunca üstün bir futbol ortaya koyan Doğantepespor, Derincespor’u Melih Kılıç, Recep Serkan Çetintaş, Murat Tiryaki ve Furkan Akalan’ın golleri ile 4-1 mağlup ederek derbiyi kazandı.

BÜYÜK SEVİNÇ

Maçı TFF Milli Takımlar Sakarya Bölgesi İzleme Sorumlusu Adem Tandoğan da izlerken, Başiskele Doğantepesporlu futbolcular karşılaşmanın ardından sevincini önce taraftarı ile ardından soyunma odasında bir birileri ile paylaştı. Başkan Ertan Demirhan soyunma odasında tüm takımı tebrik ederken “Hepinizi mücadelenizden ötürü tebrik ediyorum” dedi. Teknik Direktör Naci Keleş ise “Arkadaşlar hepinizin ayaklarına sağlık. Ancak iki maç ile şampiyon olmuyorsunuz. Önümüzde uzun bir yol var. Aynı tempo ve mücadeleye devam edelim” ifadesine yer verdi.

DERİNCESPOR:1 BAŞİSKELE DOĞANTEPESPOR:4

STAT: 17 Ağustos

HAKEMLER: Halil Uysal**, Alper Adıyaman***, Erman Erol

DERİNCESPOR: Sedat**, Zafer**, Abdulkadir***, Ferit***, Sercan Özçelik**, Ali Osman**, Murat Can***, Yasin** (Dk. 71 Rızvan*), Mehmet Kılıç* (Dk. 46 Rıdvan**), Cihan** (Dk. 87 Onur?), Gökhan Aydıngül**

DOĞANTEPESPOR: Goospower Samson***, Bayramcan***, Sercan Şaşmaz***, Volkan***, Murat Tiryaki****, Ercan*** (Dk. 58 Recep Serkan***), Orhan****, Melih*** (Dk. 87 Kamil Özgür**), Furkan Yusuf Akalan***, İsmail İrvasa*** (Dk. 80 Şükrücan**)

GOLLER: Dk. 12 Melih, Dk. 79, Recep Serkan, Dk. 81 Murat Tiryaki (Doğantepe) Dk. 53 Gökhan (Derincespor)