İzmit’te 12 saattir kendisinden haber alınamayan ve yakınlarının hayatından şüphe ettiği kadın, 112 Acil Yardım ekipleri ile bina sakinlerini alarma geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi Zümra Sokak’ta bulunan bir sitenin 3. katında oturan Eda U.'dan (45) haber alamayan yakınları, gece 00.30 sıralarında site önüne geldi. Site önünde aradıkları, kapısını çaldıkları Eda U.’dan cevap alamayan yakınları, yedek anahtarla kapıyı açmaya çalıştı. Tüm çabalarına rağmen içeriden cevap alamayan Eda U.’nun yakınları, hayatından endişe ederek 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri 3. katta ışık yanan dairenin penceresine merdivenle ulaşarak içeriyi kontrol etti. Eda U.’nun koltukta uzandığını gören ekipler, uzun süre seslenerek kadını uyandırmaya çalıştı. Penceredeki itfaiye erinin sesi ile uyanan Eda U. daha sonra balkona çıktı. Aşağıda kendisini bekleyen ekipler ve vatandaşların olduğunu gören Eda U. uzun süre balkondan meraklı kalabalığa baktı. Daha sonra kapıyı açan Eda U.’nun yanına sağlık ekipleri gönderildi. Eda U.’nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirleyen ekipler siteden ayrıldı.
- BIST 104.935
- Altın 146,948
- Dolar 3,4824
- Euro 4,1785
- Kocaeli : 25 °C
- İstanbul : 29 °C
- Sakarya : 25 °C
- İl başkanları FETÖ davasında
- Kartepe’de ilköğretim haftası coşkuyla kutlandı
- Tramvay yoluna araç park etti
- Derin uykuya dalan kadın 112 ekiplerini alarma geçirdi
- Doğan'dan kızına okul ziyareti
- Garip Pekcan Pazarcılar Odasına Aday
- Serim; Bizim dümencilerle çakallarla işimiz yok
- Kocaeli’de FETÖ operasyonunda 9 tutuklama
- Kusma ve isal vakaları neden arttı?
- MHP'de şok istifa
- AKP Kandıra İlçe Başkan adayı belli oldu
- AKP Körfez Başkan adayı belli oldu
- Sigara içtim FETÖ'cü değilim
- AKP'li İlçe başkanına 5 AY HAPİS!
- Ertunçlardan Hindistan’ın Renkleri
Derin uykuya dalan kadın 112 ekiplerini alarma geçirdi
İzmit'te kendisinden haber alınamayan kadın, 112 Acil Yardım ekiplerini alarma geçirdi. Eve merdivenle ulaşan itfaiye ekipler, derin uykuda olduğu anlaşılan kadını seslenerek uyandırdı.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Derin uykuya dalan kadın 112 ekiplerini alarma geçirdiİzmit'te kendisinden haber alınamayan kadın, 112 Acil Yardım ekiplerini alarma geçirdi. Eve merdivenle ulaşan itfaiye ekipler, derin uykuda olduğu anlaşılan kadını seslenerek uyandırdı.
Kocaeli’de FETÖ operasyonunda 9 tutuklamaKocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 9 kişi tutuklandı.
Sigara içtim FETÖ'cü değilimFETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin, 92 sanığın, haklarında birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi
Balkonda profil çekerken hayatından olduKORDSA'da mühendis olarak çalıştığı öğrenilen 55 yaşındaki Erkan Aksoy, evinin balkonundan profil çekerken demir profilin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu ağır yaralandı. 112 ilk müdahaleyi yaptı ancak elektrik akımına kapılan şahsı kurtaramadı.
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (08-14 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta 4 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu haftaVizyonda 4 yeni film (25-31 Ağustos 2017)
- İzmit sinemalarında bu hafta (18-24 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 7 film
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Türk Yıldızları, nefes kesti
- Kocaeli, Geleneksel Kent Bayramlaşması’nda buluştu
- Kocaeli'de Kurban Bayramı'ndan kareler
- Vali Aksoy, resepsiyonda kent protokolünü ağırladı
12345678
- 15 Temmuz'a özel video
- Yeşil sahada ölüm kamerada
- İzmit'te sabah karşı korkutan yangın!
- Kot Pantolonları Değerlendirerek Yapabileceğiniz 13 Eşya
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim