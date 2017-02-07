Derince 15 hafta sonra ateş hattından çıktı

3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Derincespor, 1 gün rötar yapılan maçta Trabzon temsilcisi Yomraspor’udeplasmanda 2-1 mağlup etti ve 6. haftadan sonra ilk kez düşme hattının üzerinde çıktı.

UMUT İZMİT’TEN VURDU, TRABZON’DA GOL OLDU!

Oldukça zor şartlarda maça çıkan Sarı Lacivertli ekibimiz maça çok iyi başladı. Henüz 10. dakikada ekibimizde Ali Osman sakatlandı ve bu oyuncunun yerine Umut Utku girdi. Utku 16 dakika sonra olağanüstü bir gole imza attı ve 40 metreden çektiği şutta topu ağlara gönderdi. (0-1) 7 dakika sonra bu kez sahneye Uygar Üstün çıktı ve sağdan yapılan ortada net bir kafa vuruşu ile farkı 2’ye çıkardı. İlk yarı da 2-0 sona erdi.

DERİN BİR NEFES ALDI

Maçın ikinci yarısında rakibin baskısı vardı. 76. dakikada Emre Kaba ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart gördü. Ardından kazanılan serbest vuruşu Ertan kullandı ve farkı 1’e indiren golü attı. Kalan zaman dilimi içinde kalesinde baskı yiyen Derincespor yine de 2 kez kontra atak yakalasa da 3. golü bulamadı ve çalan son düdüğün ardından Sarı Lacivertliler Trabzon’dan çok değerli bir galibiyet ile döndü. Derince ekibi Pazar günü yine deplasmanda düşmeme mücadelesi veren Çanakkale Dardanelspor ile zorlu bir maça çıkacak.