Derince adeta 9 puanlık maç kazandı

Hakan Yağcıoğlu

Dün Yomra’da son derece zorlu bir maçı klavye başında izlemeye koyulduk…

Bir anda Derince (benim beklediğim gibi) art arda iki golle patlama yaşadı ve maçı erkenden (benim dediğim gibi) kopardı gitti…

Maçın bir gün sonraya ertelenmesini dezavantaj olarak görülüyordu. Ama bunu avantaj çeviren bir takım olma ruhunu yaşayalım demek ki bizimkiler…

Kente elleri dolu döndüler…

Derince, sezon başından beri üzüntümüzdü ve kez düşme hattından yukarı çıktı…

Futbolculara zaman tanımak lazım...

Teknik heyete zaman tanımak lazım…

İlk kez yepyeni bir takım oldular ve adeta sezon başını yaşıyor gibiler…

Yine de çabuk uyum sağladılar…

Şimdi de kazanmaya başladılar…

Maç var ve ben inanıyorum ki Derince o maçı da kazanacak ve İzmit’e eli dolu dönecek…

Derince’yi kim kenara iterse itsin…

O bizim takımımız ve temsilcilerimizden biridir…

Ayırt etmeyiz...

Şahin Çavuşoğlu’nun mücadelenize biz de manevi olarak omuz veriyoruz…

Maddi gücümüz olsa olsa onu da veririz…

Sayın Valim sanıyorum buradan sonar Derince olayına daha da sıcak bakacaktır…

Çünkü onun da katkıları unutulmaz ve verdiği sözü de yerine getirecektir…

Çavuşoğlu Başkan da rahat bir uyku uyusun artık…

Haydi bakalım çocuklar devamı gelsin…