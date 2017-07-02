Derince Araştırma’da eğitim devam ediyor

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli hizmet alım personellerine yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmaları sürüyor.

Eğitimleri alanların çalışanların kişisel gelişimlerini artırmak amacıyla gerçekleşen programlara Elginkan Vakfı da destek veriyor. Eğitimlerin 6 ay süre ve 6 farklı konuda verileceği kaydedildi.

800 KİŞİYE EĞİTİM

Projenin üçüncü eğitim programında “Problem Çözme Becerileri” konusu ele alındı. Yaklaşık 800 kişiye verilecek olan eğitim sonunda, hizmet kalitesinde artış ve kişisel gelişime katkı hedef alınıyor ve eğitimlere interaktif katılım sağlanıyor. Eğitimin amacının, çalışanlar ile hasta ve hasta yakınları arasında, güçlü bir iletişim kurmasını sağlamaya yönelik olduğunu vurgulayan Başhekim Doç. Dr. Mustafa Güneş, eğitimlerin 3 ay içinde tamamlanacağını söyledi.