Derince ay sonunda başlıyor

Derincespor’un genç ve başarılı antrenörü Murat Şahin, yeni sezon öncesi açıklamalar yaptı. Şahin, Temmuz’un sonuna doğru topbaşı yapacaklarını belirtti.

ÖNCELİĞİMİZ İÇ TRANSFER

Zor günler geçiren ancak ayakta tutunmaya çalışan Derincespor’da genç teknik adam Murat Şahin önemli olanın iç transfer olduğunu belirtti ve şu ifadelere yer verdi: Antrenörün istediği konulardan birisi bildiği, tanıdığı futbolcularla çalışmak. İç transferde anlaşmak istediğimiz arkadaşlarımızı yakından tanıyoruz. Önceliğimiz bu konuda fire vermemek. Duruma göre de 4-5 nokta transfer yapıp çalışmalarımıza o şekilde başlamayı düşünüyoruz.

İMZALAR ATILIYOR

BAL’daki mali durumlar belli. Yol yardımı dışında kulübe bir katkısı yok. Biz de ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Kocaelispor’da çalıştığımız dönemde kadroda olan Melih Ahmet ile kesin olarak anlaştık. Hafta arasında da iç transferde 4 ya da 5 futbolcu arkadaşımız ile anlaşmayı düşünüyoruz. Temmuz’un sonuna doğru da sezonu açmayı planlıyoruz.