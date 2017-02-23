Derince Belediye Demirspor U-16 Takımı, E Grubu’nda mücadele ettiği ligin ilk yarısında başarılı bir performans ortaya koydu. Belediye takımı, oynanan 6 müsabaka sonrasında elde ettiği 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle grupta kendisine 2. sırada yer buldu. İkinci yarı hazırlıklarına ara vermeden devam eden U-16’lı futbolcular antrenör Emre Şener eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Zirve takibine devam ederek sezon sonunda başarılı bir sonuç elde etmek isteyen belediye ekibi, bu hedef doğrultusunda Demirspor Altyapı Tesisleri’nde gerçekleştirdiği idmanlarda hırsı ve çalışma azmiyle göz dolduruyor.
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Derince Belediye U-16 takımı sıkı çalışıyor
E Grubu’ndaki zirve takibini sürdüren Derince Belediye Demirspor U-16 Takımı, antrenmanlarda gösterdiği performansla göz dolduruyor.
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