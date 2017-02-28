Derince Belediye U14’ten muhteşem performans

Derince Belediye Demirspor U14 Takımı, B Grubu’nda gösterdiği performansla parmak ısırttı. Ligi namağlup lider tamamlayan belediyeli sporcular, düzenlenen organizasyonda play-off için moral depoladı

ENERJİ VE MORAL DEPOLADILAR

Derince Belediye Demirspor U14 Takımı, mücadele ettiği B Grubu’nda oynadığı futbolla sezonu zirvede tamamladı. Oynanan 14 karşılaşma sonunda mağlubiyet bir yana beraberlik yüzü dahi görmeyen belediyeli sporcular, namağlup 42 puan toplayarak en yakın rakibine 6 puan fark atmayı başardı. Grupta oynanan karşılaşmalarda rakip fileleri 66 kez havalandıran belediye ekibi, kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Hücum, orta saha ve defans hattıyla izleyenlere parmak ısırtan U14 Takımı, play-off için sıkı çalışıyor. Türkiye Şampiyonası’na adını yazdırmak isteyen belediye ekibi geçtiğimiz gün Derince Deniz Mahallesi’nde yer alan Öz Bolu Lokantası’nda bir araya gelerek moral depoladı.