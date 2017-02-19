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Derince Birlik 3’lük attı

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Derince Birlik 3’lük attı
1. Amatör Lig A Grubu’nda Derince Birlikspor ile Çamlıtepespor, Derince Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Tempolu, bol pozisyonlu ve sıkı ikili mücadelelerin yaşandığı maçı Derince Birlikspor 3-0 kazandı. Kırmızı Siyahlılarda galibiyeti getiren golleri Göktuğ (2) ve Uğurcan attı. Bu galibiyetin ardından Derince Birlikspor sezonu 32, konuk ekip Çamlıtepespor ise 24 puan ile tamamladı. Ahmet AKAY

 

DERİNCE BİRLİKSPOR: 3 ÇAMLITEPESPOR: 0

STAT: Derince Suni Çim (1.Küme A)

HAKEMLER: Recep Kaval ***, Akın Büyüköztürk ***, Tuğba Başkaya ***

DERİNCE BİRLİKSPOR: Muharrem ***, Oğuzhan ***, Emircan ***, Alican ***, Süleyman ***, Görkem ***, Berke ***, Kerem ***, Tunahan ** (Okan **), Göktuğ **** (Ali *), Uğurcan ***

ÇAMLITEPESPOR: Yusuf Ziya **, Deniz * (Ertuğrul **), Erkan **, Beratcan **, Faruk **, Gökhan **, Koray ***, Ayhan **, Enis **, Ömer **, Hakan **

GOLLER: Göktuğ dk.2-83, Uğurcan dk.90+2

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