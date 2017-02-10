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Derince Birlik lider oldu

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Derince Birlik lider oldu
Kar yağışı nedeniyle ertelenen Derince Birlik U-16 Ligi maçı önceki gün Derince stadında oynandı.

Derince Birlikspor güzel futbol sonrasında rakibini 6-2 yendi, 13 puanla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. U-16 Ligi C Grubunda kar yağışı nedeniyle ertelenen Derince Birlikspor ile Kavaklıspor maçı  önceki gün Derince Stadı’nda oynandı. Şampiyonluk mücadelesi veren Derince Birlikspor, rakibi karşısında maçı 6-2 farklı kazandı ve 13 puanla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Derince Birlikspor 18.dakikada Deniz’in attığı golle 1-0 öne geçti.35. dakikada Gürkan Sırdaş Derince Birlikspor’u 2-0 öne geçirdi. ve ilk yarı Derince Birlikspor’un üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı atakları sıklaştıran Derince Birlikspor 46. dakikada Gürkan Sırdaş ile 3-0 öne geçti. Birlik, 50. dakika geliştirdiği atakta 4-0 öne geçiren golü attı. Kavaklıspor’da ise 52. dakikada, Berkcan penaltı atışında topu ağlara gönderdi, durumu 4-1 yaptı. Kavaklıspor 55. dakikada gelişen atakta Emirhan Aydın ile topu ağlara gönderdi, farkı ikiye indiren golü kaydetti: 4-2.  Derince Birlikspor 73. dakikada penaltı atışında Muhammet Emir Turan’la 5-2 öne geçti. 78. dakikada Derince Birlikspor atağından Emirhan Temel nefis vuruşunda top ağlara gönderdi ve skoru tayin etti: 6-2 .

 

ERTELEME MAÇI U-16 LİGİ C GRUBU

DERİNCE BİRLİKSPOR: 6 KAVAKLISPOR: 2

STAT: Derince

HAKEMLER: Birtan Yavuz ***, Okan Oral ***, Eray Karmil ***

DERİNCE BİRLİKSPOR: Erdem ***, Kaan ***, Emirhan Tekel ***, Yusuf Alay *** (dk 78 Serdal **), Recep ***, Enes  ***, Gürkan ****, Bülent ***, Deniz **** (dk 76 Ömer **), Oğuz Kaan *** (dK 56 Muhammet Emir ***), Hakan **** (dk 76 Emirhan Tural **)

KAVAKLISPOR: Yusuf **, Doğukan ** (dk 76 Ahmet **), Emirhan Demir ** (dk 65 Yasin **), Burak **, Furkan **, Emirhan Aydın ***, Yusuf Ekiz **, Atahan **, Ali Kerim **, Berkcan ***, Sefa ** (dk 41 Yusufcan **)

GOLLER: Deniz dk 18 ve 50, Gürkan dk 35 ve 46, Berkcan dk 52 (PNT), Emirhan Aydın dk 55, Muhammet Emir dk 73 (PNT), Emirhan Temel dk 78

 

1.AMATÖR KÜME A GRUBU 6.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O         G          B         M          A        Y           P

1-Derince Birlikspor                5          4          1          0          18        3          13       

2-Başiskele Belediyespor       5          4          0          1          17        7          12                   

3-Karamürsel Ereğlispor         4          3          0          1          9          8          9         

4-Kavaklıspor                        5          3          0          2          16        10        9         

5-Sarımeşe Belediyespor      4          2          1          1          10        10        7         

6-Yazlıkspor                         5          1          0          4          10        21        3         

7-Gölcük İ.Y                        5          1          0          4          5          11        3         

8-Maşukiyespor                   5          0          0          5          0          15        0          

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