Derince Birlik lider oldu

Kar yağışı nedeniyle ertelenen Derince Birlik U-16 Ligi maçı önceki gün Derince stadında oynandı.

Derince Birlikspor güzel futbol sonrasında rakibini 6-2 yendi, 13 puanla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. U-16 Ligi C Grubunda kar yağışı nedeniyle ertelenen Derince Birlikspor ile Kavaklıspor maçı önceki gün Derince Stadı’nda oynandı. Şampiyonluk mücadelesi veren Derince Birlikspor, rakibi karşısında maçı 6-2 farklı kazandı ve 13 puanla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Derince Birlikspor 18.dakikada Deniz’in attığı golle 1-0 öne geçti.35. dakikada Gürkan Sırdaş Derince Birlikspor’u 2-0 öne geçirdi. ve ilk yarı Derince Birlikspor’un üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı atakları sıklaştıran Derince Birlikspor 46. dakikada Gürkan Sırdaş ile 3-0 öne geçti. Birlik, 50. dakika geliştirdiği atakta 4-0 öne geçiren golü attı. Kavaklıspor’da ise 52. dakikada, Berkcan penaltı atışında topu ağlara gönderdi, durumu 4-1 yaptı. Kavaklıspor 55. dakikada gelişen atakta Emirhan Aydın ile topu ağlara gönderdi, farkı ikiye indiren golü kaydetti: 4-2. Derince Birlikspor 73. dakikada penaltı atışında Muhammet Emir Turan’la 5-2 öne geçti. 78. dakikada Derince Birlikspor atağından Emirhan Temel nefis vuruşunda top ağlara gönderdi ve skoru tayin etti: 6-2 .

ERTELEME MAÇI U-16 LİGİ C GRUBU

DERİNCE BİRLİKSPOR: 6 KAVAKLISPOR: 2

STAT: Derince

HAKEMLER: Birtan Yavuz ***, Okan Oral ***, Eray Karmil ***

DERİNCE BİRLİKSPOR: Erdem ***, Kaan ***, Emirhan Tekel ***, Yusuf Alay *** (dk 78 Serdal **), Recep ***, Enes ***, Gürkan ****, Bülent ***, Deniz **** (dk 76 Ömer **), Oğuz Kaan *** (dK 56 Muhammet Emir ***), Hakan **** (dk 76 Emirhan Tural **)

KAVAKLISPOR: Yusuf **, Doğukan ** (dk 76 Ahmet **), Emirhan Demir ** (dk 65 Yasin **), Burak **, Furkan **, Emirhan Aydın ***, Yusuf Ekiz **, Atahan **, Ali Kerim **, Berkcan ***, Sefa ** (dk 41 Yusufcan **)

GOLLER: Deniz dk 18 ve 50, Gürkan dk 35 ve 46, Berkcan dk 52 (PNT), Emirhan Aydın dk 55, Muhammet Emir dk 73 (PNT), Emirhan Temel dk 78

1.AMATÖR KÜME A GRUBU 6.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Derince Birlikspor 5 4 1 0 18 3 13

2-Başiskele Belediyespor 5 4 0 1 17 7 12

3-Karamürsel Ereğlispor 4 3 0 1 9 8 9

4-Kavaklıspor 5 3 0 2 16 10 9

5-Sarımeşe Belediyespor 4 2 1 1 10 10 7

6-Yazlıkspor 5 1 0 4 10 21 3

7-Gölcük İ.Y 5 1 0 4 5 11 3

8-Maşukiyespor 5 0 0 5 0 15 0