  • BIST 105.201
  • Altın 146,875
  • Dolar 3,4732
  • Euro 4,1693
  • Kocaeli : 34 °C
  • İstanbul : 33 °C
  • Sakarya : 34 °C

Derince Birlik yenildi: 0-3

»
Derince Birlik yenildi: 0-3
Geçen sezon son maçta Play-Off’u kaçıran 1.Amatör Küme takımlarından Derince Birlikspor, yeni sezon çalışmalarını Derince Stadı’nda Teknik Sorumlu Metin Coşkun nezaretinde sürdürürken, önceki gün hazırlık maçında Taşköprü Birlikspor’a 3-0 yenildi.

30 Eylül 2017 Cumartesi günü start alacak olan Birinci Amatör Küme için takımlar hazırlık maçları ile yeni sezon çalışmalarına ve eksiklerini gidermeyi amaçlıyor.  2017-2018 Sezonunda Birinci Amatör Küme C Grubunda  güçlü rakiplerle  mücadele edecek olan Derince Birlikspor, D Grubunda mücadele edecek Taşköprü Birlikspor ile özel maçta karşılaştı. Taşköprü, rakibini 3-0 yenmeyi başardı. Derince Birlikspor iki yıldır dış transferde futbolcu almazken, alt yapıdan gençlerle centilmence mücadele  ediyor. 

 

DERİNCE BİRLİKSPOR: 0

TAŞKÖPRÜ BİRLİKSPOR: 3

 

STAT: Derince

HAKEM: Zülfücan Güncü ***

DERİNCE BİRLİKSPOR: Erdem **,  Hami ** (Cihan ***), Süleyman *** ( Ali **), Miraç ** (Mahmut **), Görkem ***, Ali Bozkur *** (Okan **), Furkan Sefa ** (Recep **), İsmail ** (Fatih **), Okan ** (Metin Can **), Adem ** (Enes **), Batuhan ** (Ramazan **)

TAŞKÖPRÜ BİRLİKSPOR: Birkan *** (Kadir ***), Tuna ***, Yunus Emre Akıcı *** (Mücahit **), Koray ***, Gökhan ***, Erdi ***, Yunus Emre Akar ***, Murat ***, Ferdi *** (Emre **), Barış *** (Sezgin ***), Hakan Temel ***

GOLLER: Hakan Temel Dk28. Yunus Emre Akar Dk 69, Sezgin Dk 75

 

 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Harbişspor finale hazırlanıyor20 Eylül 2017 Çarşamba 13:40
  • Derince Birlik yenildi: 0-320 Eylül 2017 Çarşamba 13:31
  • Minik judocular bu yıl da zirvede20 Eylül 2017 Çarşamba 13:30
  • Rahvan büyüledi20 Eylül 2017 Çarşamba 13:28
  • Ümit Metin Yıldız:Ölen de mutlu,öldüren de…19 Eylül 2017 Salı 16:33
  • İzmit'teki organizasyonlar sorunsuz devam ediyor19 Eylül 2017 Salı 12:25
  • Körfez Pisti’nde nefesler kesildi19 Eylül 2017 Salı 12:24
  • Soydaş ailesinin çifte mutluluğu19 Eylül 2017 Salı 12:23
  • Kızların fendi erkekleri yendi19 Eylül 2017 Salı 12:20
  • Tam yetki Aydın Günaydın’a verildi mi?..19 Eylül 2017 Salı 12:17
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim