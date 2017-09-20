Derince Birlik yenildi: 0-3

Geçen sezon son maçta Play-Off’u kaçıran 1.Amatör Küme takımlarından Derince Birlikspor, yeni sezon çalışmalarını Derince Stadı’nda Teknik Sorumlu Metin Coşkun nezaretinde sürdürürken, önceki gün hazırlık maçında Taşköprü Birlikspor’a 3-0 yenildi.

30 Eylül 2017 Cumartesi günü start alacak olan Birinci Amatör Küme için takımlar hazırlık maçları ile yeni sezon çalışmalarına ve eksiklerini gidermeyi amaçlıyor. 2017-2018 Sezonunda Birinci Amatör Küme C Grubunda güçlü rakiplerle mücadele edecek olan Derince Birlikspor, D Grubunda mücadele edecek Taşköprü Birlikspor ile özel maçta karşılaştı. Taşköprü, rakibini 3-0 yenmeyi başardı. Derince Birlikspor iki yıldır dış transferde futbolcu almazken, alt yapıdan gençlerle centilmence mücadele ediyor.

DERİNCE BİRLİKSPOR: 0

TAŞKÖPRÜ BİRLİKSPOR: 3

STAT: Derince

HAKEM: Zülfücan Güncü ***

DERİNCE BİRLİKSPOR: Erdem **, Hami ** (Cihan ***), Süleyman *** ( Ali **), Miraç ** (Mahmut **), Görkem ***, Ali Bozkur *** (Okan **), Furkan Sefa ** (Recep **), İsmail ** (Fatih **), Okan ** (Metin Can **), Adem ** (Enes **), Batuhan ** (Ramazan **)

TAŞKÖPRÜ BİRLİKSPOR: Birkan *** (Kadir ***), Tuna ***, Yunus Emre Akıcı *** (Mücahit **), Koray ***, Gökhan ***, Erdi ***, Yunus Emre Akar ***, Murat ***, Ferdi *** (Emre **), Barış *** (Sezgin ***), Hakan Temel ***

GOLLER: Hakan Temel Dk28. Yunus Emre Akar Dk 69, Sezgin Dk 75