Derince Birlik yenildi: 0-3

30 Eylül 2017 Cumartesi günü start alacak olan Birinci Amatör Küme için takımlar hazırlık maçları ile yeni sezon çalışmalarına ve eksiklerini gidermeyi amaçlıyor. 2017-2018 Sezonunda Birinci Amatör Küme C Grubunda güçlü rakiplerle mücadele edecek olan Derince Birlikspor, D Grubunda mücadele edecek Taşköprü Birlikspor ile özel maçta karşılaştı. Taşköprü, rakibini 3-0 yenmeyi başardı. Derince Birlikspor iki yıldır dış transferde futbolcu almazken, alt yapıdan gençlerle centilmence mücadele ediyor.
DERİNCE BİRLİKSPOR: 0
TAŞKÖPRÜ BİRLİKSPOR: 3
STAT: Derince
HAKEM: Zülfücan Güncü ***
DERİNCE BİRLİKSPOR: Erdem **, Hami ** (Cihan ***), Süleyman *** ( Ali **), Miraç ** (Mahmut **), Görkem ***, Ali Bozkur *** (Okan **), Furkan Sefa ** (Recep **), İsmail ** (Fatih **), Okan ** (Metin Can **), Adem ** (Enes **), Batuhan ** (Ramazan **)
TAŞKÖPRÜ BİRLİKSPOR: Birkan *** (Kadir ***), Tuna ***, Yunus Emre Akıcı *** (Mücahit **), Koray ***, Gökhan ***, Erdi ***, Yunus Emre Akar ***, Murat ***, Ferdi *** (Emre **), Barış *** (Sezgin ***), Hakan Temel ***
GOLLER: Hakan Temel Dk28. Yunus Emre Akar Dk 69, Sezgin Dk 75