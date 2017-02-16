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Derince Birlikspor liderliğini sürdürdü

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Derince Birlikspor liderliğini sürdürdü
Birinci Küme U-19 Futbol Ligi C Grubu’nda güçlü rakiplerle şampiyonluk mücadelesi veren Derince Birlikspor, Derince’de oynadığı maçta rakibi Hisareynspor’u 3-0 yendi 25 puanla liderliğini devam ettirdi.

10.hafta maçları  önceki gün start aldı,  büyük heyecan yaşandı.  Şampiyonluk mücadelesi veren Derince Birlikspor rakibi Hisareynspor’u 3-0 yendi 25 puanla liderliğini devam ettirdi.  Derince Birlikspor’a üç puan getiren golleri 14. dakikada Görkem, 74. dakikada Kerem ve 87. dakikada Uğurcan kaydetti.  Maçta Hisareynspor’dan Osman 89 dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hisareynspor 20. dakikada Osman’ın kullandığı penaltı atışında  Derince Birlikspor kalecisi Muharrem Eraslan  yaptığı kurtarışla gole izin vermedi. Grupta diğer maçta Kocaeli 1937 Sekaspor deplasmanda  Başiskele Belediyespor’u 3-2 yendi ligde ikinci galibiyetini elde etti. Derince Birlikspor Kulüp Başkanı Yakup Deniz, kulübe  forma yaptıran iş adamı Asım Yılmaz’ın adı yazılı formayı hediye etti. Bu arada yönetim kurulu tam kadro maçı izledi.

 

DERİNCE BİRLİKSPOR: 3  HİSAREYNSPOR: 0

STAT: Derince

HAKEMLER: Tuğrul Durdubaş ***, Tuğba Başkaya ***, Cengizhan Çalık ***

DERİNCE BİRLİKSPOR: Muharrem ***, Ömer Şafak *** (dk 76 Taner **), Gürkan ***, Alican ***. Uğurcan ***, Miraç Uğur ***, Tunahan **, Kerem ***, Muhammet Emin **, Görkem ** (dk 62 Berke Can ***), Doğuş ** (dk 46 Samet ***)

HİSAREYNSPOR: Samet **, Osman *, Burak ***, Nebi ***, Sefa **, Kerim İlyas ** (dk 60 Semih **), Abdullah ***, Burak Şenol **, Berkan ***, Mert **, Mertcan ** (dk 52 Muhammet **)

GOLLER: Görkem dk 14, Kerem dk 75, Uğurcan dk 87

KIRMIZI KART: Osman dk 89

NOT: Mertcan dk 20 penaltı kaçırdı.

 

1. KÜME  U-19 LİGİ C.GRUBU 6.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                             O        G         B          M          A          Y          P

1-Derince Birlikspor             10         8          1          1          29        5          25                   

2-Seka Doğanspor                8          6          2          0          20        6          20       

3-Bekirderespor                    9          4          3          2          15        10        15       

4-Hisareynspor                    10         4          2          4          19        19        14       

5-İzmit GB.                           9          4          2          3          21        16        14       

6-Başiskele BLD                   9          2          0          7          11        22        6         

7-Kocaeli 1937 Sekaspor      9          3          0          6          16        22        6         

8-Karamürsel İY                   8          0          0          8          0          31        0         

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