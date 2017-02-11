  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Kocaeli : 3 °C
  • İstanbul : 5 °C
  • Sakarya : 3 °C

Derince çanakkale’yi Geçmelisin!

»
Derince çanakkale’yi Geçmelisin!
3.Lig 2.Grup temsilcisi derince de yarın Çanakkale Dardanel deplasmanında tarihi bir maça çıkıyor.

Geçen hafta kazandığı mücadeleyle bir anda düşme hattından puan farkıyla sıyrılan ve ilk kez orta sıraları zorlayan Derince, yarın yine deplasmanda zor bir maçta rakibi Dardanel karşısında galip gelip adeta 9 puanlık bir kar elde etmek istiyor. Takım dün Çanakkale’ye gitti. Maç yarın 13.30’da start alacak. Hayırlı haber bekliyoruz.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sevindik: Hakemi geçemedik10 Şubat 2017 Cuma 14:25
  • Gebzespor, transferde son noktayı koydu10 Şubat 2017 Cuma 14:21
  • Süper Lig'de 20. hafta sürüyor10 Şubat 2017 Cuma 13:11
  • Şimşekler için Gölcük’e!..10 Şubat 2017 Cuma 13:09
  • Hava eksi 2 derece olacak10 Şubat 2017 Cuma 13:08
  • Kartal maçımızı da yönetmişti10 Şubat 2017 Cuma 13:07
  • Sınırda 5 kişi var!10 Şubat 2017 Cuma 13:06
  • Kocaeli Birlik, o isimle yollarını ayırdı10 Şubat 2017 Cuma 12:26
  • Ali Keten: Van’ı bir yenersek!10 Şubat 2017 Cuma 11:56
  • Yıldız: Kimsenin şüphesi olmasın10 Şubat 2017 Cuma 11:54
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim