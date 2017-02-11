Derince çanakkale’yi Geçmelisin!

3.Lig 2.Grup temsilcisi derince de yarın Çanakkale Dardanel deplasmanında tarihi bir maça çıkıyor.

Geçen hafta kazandığı mücadeleyle bir anda düşme hattından puan farkıyla sıyrılan ve ilk kez orta sıraları zorlayan Derince, yarın yine deplasmanda zor bir maçta rakibi Dardanel karşısında galip gelip adeta 9 puanlık bir kar elde etmek istiyor. Takım dün Çanakkale’ye gitti. Maç yarın 13.30’da start alacak. Hayırlı haber bekliyoruz.