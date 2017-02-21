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Derince Ertuğrul Gazi Bilgievi birinci oldu

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Derince Ertuğrul Gazi Bilgievi birinci oldu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Bilgievleri’nde yapılan Bilgi ve Kültür Yarışması’nın finali gerçekleştirildi.

3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı bilgi yarışmasında çocuklar bilgi seviyeleri ve başarılarıyla göz doldurdu. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı bilgi yarışmasını Ertuğrul Gazi Bilgievi kazandı. Yarışmada ikinci sırayı Hüma Hatun Bilgievi, üçüncülüğü Hayme Ana Bilgievi, dördüncülüğü ise Mehmet Akif Ersoy Bilgievi aldı. Yarışmayı izleyen Başkan Vekili Zekeriya Özak, öğrencilerin yüksek düzeydeki bilgi seviyelerini görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

 

YARIŞMAYI ÖZAK DA İZLEDİ

Bilgi ve Kültür Yarışmasının finali Uluslararası Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yarışmayı Başkan Vekili Zekeriya Özak’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ensar Demir, Bilgievi eğitmenleri, öğrenciler ve aileleri izledi. Yarışmanın sonunda dereceye giren öğrencilere nakdi ödül verildi. Öğrenciler sembolik çeklerini Başkan Vekili Zekeriya Özak ve Bilgievi evi yöneticilerinin elinden aldı. Birinci olan takımın öğrencileri 300, ikinci olan takımın öğrencileri 250 ve üçüncü olan takımın öğrencileri ise 200 TL para ödülü aldı.

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