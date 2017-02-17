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Derince Hastanesi’nden 100. kapalı ameliyat başarısı

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Derince Hastanesi’nden 100. kapalı ameliyat başarısı
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde 100. başarılı kapalı ameliyat gerçekleştirildi.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türkiye’ye örnek hizmetlere imza atmaya devam ediyor. Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği geniş kesiler yapmadan, birkaç ayrı noktadan küçük kesiklerle giriş yapılarak kamera yardımı ile yapılan laporoskopik ameliyatların 100’üncüsü başarı ile gerçekleştirdi.

 

“2011’DEN BERİ KAPALI OLARAK YAPILMAKTA”

Hastanede yapılan başarılı ameliyatlar ile ilgili bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Ahmet Kale, “Hastanemizde kadın hastalıkları ile ilgili kanser ameliyatları 2011’den beri laparoskopik (kapalı) olarak gerçekleştirilmektedir. Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterimiz Op. Dr. Şenol Ergüney ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimimiz Doç. Dr. Mustafa Güneş’in katkıları ve hastanemize verdiği destekle şu an kapalı kanser ameliyatlarının 100’üncüsünü gerçekleştirdik” dedi.

 

“BÖLGE HALKINA HİZMET İÇİN HAZIRIZ”

Kale, “Kliniğimiz Türkiye’de bu tür kanser ameliyatlarının gerçekleştirildiği az kliniklerden biri durumunda. Biz Kadın Doğum Kliniği olarak bölge halkına hizmet etmek için hazırız” şeklinde konuştu. Doç. Dr. Mustafa Güneş de Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniğine, Kocaeli dışındaki çevre illerden özellikle Düzce, Bolu, Zonguldak, Yalova, Bursa’dan kapalı kanser  ameliyatı olmak için hastaların geldiğini ve hastane olarak alt yapı ve fiziki koşullarının bu tür kapalı ameliyatların daha fazlasını yapmak için yeterli olduğunu söyledi. 

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