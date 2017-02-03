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Derince İbni Sina Eczanesi hizmete girdi

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Derince İbni Sina Eczanesi hizmete girdi
Eczacı Sıdıka Evkan’ış işleteceği İbni Sina Eczanesi, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut ve İbni Sina Mahalle Muhtarı Ömer Karadeniz’in de katıldığı törenle hizmete açıldı.

Eczacı Sıdıka Evkan’ış işleteceği İbni Sina Eczanesi, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut ve İbni Sina Mahalle Muhtarı Ömer Karadeniz’in de katıldığı törenle hizmete açıldı.İsmini bulunduğu İbni Sina Mahallesi’nden alan eczane, Fatih Caddesi Ufuk Sokak No: 52/1 adresinde faaliyetlerini sürdürecek.

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