Derince İHH Temsilciliği Açıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın temsilcilik açılışına katılan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, “Türkiye güçlü olmalı ki tüm mazlum kardeşlerimize yardım elini uzatabilsin” dedi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Derince Dumlupınar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Baytak İş Merkezi’nde temsilcilik açılışını Halep’e bir tır un ve bir tır su göndererek gerçekleştirdi. Açılış programına Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Belediye Başkan Vekili Nurettin Işık, İlçe Kent Konseyi Başkanı Hasan Malo, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sargın, İHH Teşkilatlanma Başkanı Mücahit Şahin, İHH Derince Temsilcisi Furkan Güngör, İHH İlçe Yetim Birimi Başkanı Hasan Yalçın, İHH İlçe Yardım Birimi Başkanı İsmail Akkuş, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

TIR’LAR DOLDURULDU

Kur’an-ı Kerin tilavetinin okunmasıyla başlayan organizasyonda konuşan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, “Gayret gösterip bu TIR’ları doldurabilmek, bunları hedeflerine ulaştırabilmek zor işlerdir. Hep birlikte elimizi taşın altına koyarak kardeşlerimize yardım elini uzatmalıyız. Vatandaşlar olarak hayırda yarışmalıyız” dedi.