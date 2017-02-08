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Derince İshakçılarda Güreş Arena projesi

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Derince İshakçılarda Güreş Arena projesi
Derince’nin köy statüleri sona eren 7 yeni mahallesinin merkezi olan İshakçılar’a bu dönem üç önemli proje inşa ediliyor.

Çavuşlu, Geredeli, Karagöllü, Kaşıkçı, Tahtalı, Terziler ve Toylar mahallelerinin merkezi konumundaki İshakçılar’da Güreş Arena’nın projelendirme çalışmaları  tamamlandı. İshakçılar’ı güreşte çok farklı bir konuma taşıyacak olan Güreş Arena projesi ile ilgili vatandaşları bilgilendirmek isteyen Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, bölgeye giderek İshakçılar sakinleri ile bir araya geldi.

 

3 BİN 280 KİŞİLİK

Derince’nin hiçbir mahallesini diğerinden ayırmadıklarını belirten Başkan Bulut, “İshakçılar’ı güreşte markalaştıracak olan ‘Güreş Arena’ projemiz var. Bu projemizi hayata geçirdiğimizde artık Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Güreşleri, Türkiye’nin en önemli organizasyonlarından biri olacak. Aynı anda 3 bin 280 kişinin güreşleri takip etme olanağı bulacağı bu kompleksle birlikte İshakçılar güreşin başkenti olacak diyebiliriz” dedi.

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