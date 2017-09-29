Derince protokolü Bektaşilerin iftarında

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Derince Şubesi Çınarlı Cemevi'nde düzenlenen iftar programına ilçe protokolü yoğun ilgi gösterdi

Derince Çınarlı Mahallesi’nde yer alan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Derince Şubesi Çınarlı Cemevi’nde düzenlenen iftar programına Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Işık, İlçe Emniyet Müdürü Atilla Can, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Eke, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Derince Şubesi Çınarlı Cemevi Başkanı Hüseyin Gülseven ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programında önemli mesajlar verildi.

GÜLSEVEN’DEN TEŞEKKÜR

İftar programında bir konuşma yapan Çınarlı Cemevi Başkanı Hüseyin Gülseven, katılımları nedeniyle protokole ve vatandaşlara teşekkür ederek “Tüm dostlarımızı bir can ve yürek olmaya davet ediyoruz” dedi. Gülseven ayrıca ilçeye kazandırdığı projeler ve hizmetler nedeniyle Başkan Bulut’a teşekkürlerini iletti. Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut da yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu. ‘

BİRLİK VE BERABERLİK

Yüce Allah birliğimizi bozmasın’ diyen Başkan Bulut, kardeşi kardeşe vurduran anlayışın karşısında olduklarını ifade etti. Derince genelinde yaptıkları çalışmaların da yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Bulut, “Bir yandan altyapı çalışmalarımızı sürdürürken diğer taraftan da vizyon projelerimizi sizlerin hizmetine sunuyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe, çok daha başarılı çalışmalara imza atacağız” dedi.