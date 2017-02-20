Tecrübesiz genç Yeşil Bursa karşısında öne geçmesine rağmen son anlarda beraberliğe razı olman Sarı Lacivertliler, çok değerli iki puanı sahada bıraktı. Düşmeme mücadelesi veren Derince takımı, 1-1 berabere kalırken, rakibine de moral verdi ve iki takım da 22 puanda kaldı. Derince bu hafta 9.sıradaki Çatalca’ya konuk olacak. Çalışmalar bugün başlıyor. Rakip 35 puanda ve hayli rahat. Teknik patron Ali Asım Balkaya, maç sonrası hayli üzgündü. AHMET AKAY
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Derince, SAVAŞA DEVAM!
3.Lig 2.Grup temsilcisi Derincespor, bu hafta yine çok önemli bir avantajı kaybetti.
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