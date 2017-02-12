Derince Sedaş tam gaz

Amatör 1.Küme C Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Derince Sedaşspor, önceki gün, Körfez Esentepe Stadı’da oynadığı zorlu maçta Körfez Esenspor’u 3-1 yendi, puanını 42’ye çıkardı.

Maçın başında ev sahibi Körfez Esenspor, Ahmet’in golü ile öne geçti, ilk yarıyı ev sahibi önde bitirdi. Maçın ikinci yarısında Derince Sedaş Tekspor 50. dakikada, Ferhat ile eşitliği sağladı. Beraberlik golü sonrasında ataklarını sıklaştıran, Derince Sedaşspor 63 ve 74. dakikada Erhan’ın golleriyle maçı 3-1 kazandı. M.Ali Kağıtçı’da ise son sırada olan 5 puanlı Yenidoğan Serdarspor, konuk ettiği Çayırova Şekerpınarspor’a 2-1 yenildi, kümeden düşen ilk takım oldu. Kullar Stadında zirveyi yakından takip eden Kullarspor, çok önemli galibiyet elde etti. 4. sırada 35 puanda olan Karamürselspor’u Çoşkun’un 80. dakikada attığı golle 1-0 yenmeyi başaran ekip, puanını 36’ya çıkardı, Play Off için avantaj elde etti.

YENİDOĞAN SERDARSPOR: 1

ÇAYIROVA ŞEKERPINAR GB: 2

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Seyfettin Çıtak ***, Okan Oral ***, Fatih Özbek ***

YENİDOĞAN SERDARSPOR Ersin ***, Mehmet ** (Dk 76 Muhammet Ali **), Emirhan **, Uğur **, Murat ***, Özkan **, Şaban *** Dk 86 (Emircan **), Taner ** (Dk 46 Sinan **), Onur ** , Yasin **, Çağrı ***

ÇAYIROVA ŞEKERPINAR GB: Erdeniz ****, Barış ***, Furkan ***, İbrahim Efe ** (Dk 72Sabri **), Halil ***, Önder ***, Nihat **, Vedat ****, Hanifi **, Ender ****, Ömer **

GOLLER: Vedat Dk 52 ve 79, Yasin Dk 55

KÖRFEZ ESENSPOR: 1

DERİNCE SEDAŞ TEKSPOR: 3

STAT: Körfez Esentepe

HAKEMLER: Zafer Pesen ***, Mesut Akçınar ***, Seyfettin Çıtak ***

KÖRFEZ ESENSPOR: Fatih **, Günay ***, Kadir **, Anıl ***, Fatih Ulutaş ***, Selim ** (Dk 64 Vahit **), Harun ** (Dk 81 Berkay **), Kubilay ***, Ahmet ***, Yavuz **, Mete ** (Dk 64 Yunus **)

DERİNCE SEDAŞ TEKSPOR: Sefa ***, Ali ***, Onur ***, Ömer ***, Ufuk ** (Dk 10 Enes **), Melih ****, Uğur ****, Ferhat *** (Dk 85 Furkan **), Ensar ** (Dk 46 Cenk **), Erhan ****, Yunus ***

GOLLER: Ahmet Dk 5, Ferhat Dk 50, Erhan Dk 63 ve 74

GEBZE KİRAZPINAR: 5

İZMİT YENİMAHALLE: 4

STAT: Gebze Metin Oktay

HAKEMLER: Burak Punar ***, Mehmet Özel ***, Ramazan Celep ***

GEBZE KİRAZPINAR: : Mustafa **, Mehmet **,Şamil ***, Abdullah ****,Onur Söğütçü ** (Dk 46 Semih **), Mesut ** (Dk 68 Emre *), Dinar ***, Feyyaz ***, Eyüp ***, Adem ****, Onur Sarıgül ***

İZMİT YENİMAHALLE: Metin **, Furkan ***, Recep Yurttutmaz **, Göksel ***, Nihat ***, Tunahan ** Bahadır ***, Hakan ** (Dk 76 Engin **), Recep Kan *** (Dk 76 Ömer Faruk **), Anıl ***, Hami *** (Dk 85 Ömer Uçar **)

GOLLER: Adem Dk 6, ve 78, Eyüp Dk 23, Dinar Dk 35, Hami Dk 43, 51 Anıl, Dk 90+2 Bahadır Dk 82 Feyyaz Dk 90

KULLARSPOR: 1

KARAMÜRSELSPOR: 0

STAT: Kullar

HAKEMLER: Sabit Selvi ***, Ahmet Demirtaş ***, Mücahit Şentürk ***

KULLARSPOR: Tolga ***, Ahmet ** (Dk 64 Sefa **), Furkan ***, Batuihan ***, Tayyip ***, Burhan ***, İbrahim Sefa *** (Dk 84 Ertuğrul **), Coşkun ****, Murat ** (Dk 72 Tamer **), Bülent Orkun ***, Burak ***

KARAMÜRSELSPOR: İlker ***, Mehmet ** (Dk 80 Nurullah **), Rıdvan ***, Yiğit **, Batuhan Güneş ***, Cem ***, Ömer Faruk ** (Dk 74 Zafer **), Berkay ***, turgay **, Mehmet ***, Mücahit ** (Dk 62 Melih **)

GOLLER: Coşkun Dk 80

1.AMATÖR KÜME C GRUBU 20.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Derince Sedaş Tekspor 18 13 3 2 50 17 42

2-Kullarspor 19 11 3 5 62 26 36

3-İzmit Kireçocaklarıspor 18 11 2 5 60 28 35

4-Karamürselspor 18 11 2 5 43 15 35

5-Körfez Esenspor 18 10 3 5 30 23 33

6-Gölcük Asarköyspor 18 6 5 7 37 38 23

7-Gebze Kirazpınar 18 6 5 7 44 50 23

8-İzmit Yenimahalle 18 6 3 9 39 37 21

9-Çay Şekerpınar GB 19 5 1 13 17 54 16

10-Darıca Kale Bayramoğlu 18 4 1 13 18 78 13

11-Yenidoğan Serdarspor 18 1 2 15 19 59 5

TOPLU SONUÇLAR 20.HAFTA

Gölcük Asarköyspor (BAY)

Yenidoğan Serdarspor-Çay Şekerpınar GB: 1-2

Körfez Esenspor-Derince Sedaş Tekspor: 1-3

İzmit Kireçocaklarıspor-Darıca Kale Bayramoğlu: 8-0

Gebze Kirazpınar-İzmit Yenimahalle: 5-4

Kullarspor-Karamürselspor: 1-0

BU HAFTANIN MAÇLARI 21.HAFTA

Çay Şekerpınar GB (BAY)

Gölcük Asarköyspor-Kullarspor:

Karamürselspor-Gebze Kirazpınar:

İzmit Yenimahalle-İzmit Kireçocaklarıspor:

Darıca Kale Bayramoğlu-Körfez Esenspor::

Derince Sedaş Tekspor-Yenidoğan Serdarspor: