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Derince Spor Tesisleri’ne tribün yapılıyor

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Derince Spor Tesisleri’ne tribün yapılıyor
Derince Belediye Spor Tesisleri’nde yer alan suni çim sahaya hem tribün yapılıyor hem de tel örgüleri yenileniyor.

Yenikent Mahallesi’nde yer alan ve amatör spor camiasına hizmet veren Derince Belediyesi’ne ait spor tesisleri, belediye ekipleri tarafından yaz döneminde elden geçiriliyor. Tesisler içerisinde yer alan suni çim sahadaki bakım çalışmaları kapsamında tel örgüler yenileniyor. Amatör küme müsabakalarına ev sahipliği yapan sahada ayrıca tribün inşası da gerçekleşiyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni sezonla birlikte Derince Belediye Spor Tesisleri’ne gelecek olan futbolseverler artık amatör küme müsabakalarını tribünden rahatlıkla takip etme imkanı bulacak.

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