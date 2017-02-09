Derince Terziler Köyü resmi dernek kurdu

Derince’ye bağlı Terziler Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri önceki gün kahvaltıda bir araya geldi.

Dernek Başkanı Necdet Yüce,üyelerle birlikte başarılı çalışmalara imza atacaklarını söyledi.Derince’nin şirin köylerinden biri olan Terziler Köyü, geçtiğimiz yıl bir dernek kurdu. Derince Terziler Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adıyla kurulan derneğin 120 üyesi bulunuyor. Derneğin kurucu başkanlığına Derince’nin tanınmış esnaflarından Yüce Elektrik’in sahibi Necdet Yüce getirildi. Başkanlığını Necdet Yüce’nin yaptığı derneğin yönetiminde Ersin Adıyaman, Cihan Türk, İsmail İçöz, İrfan İçöz, Celal Dursun ve Birol Öztürk yer alıyor.

BAĞIŞ SİSTEMİ

Dernek kurulduktan sonra ilk toplantısını önceki gün Bekirdere’de bulunan Tiryaki Çay Bahçesi’nde yaptı. Kahvaltılı toplantıda konuşan dernek başkanı Necdet Yüce, “Artık bundan böyle resmi bir dernek olduk. Kurum ve kuruluşlara ziyaretlerimiz olacak. Resmi olmadan önce çok fazla isteklerimiz olmuyordu. Kurulduğumuz günden beri Ramazan ayında köyümüzde 1000 kişilik iftar verdik. İftarımızda bağış yapan ve destekleyen üyelerimize teşekkür ederiz.

BAĞIŞ SİSTEMİ

Derneğimizin aidatı 1 TL. olarak belirledik. Ancak bağış sistemimiz devam edecek. Artık resmi olduğumuza göre çeşitli aktivitelere katılacağız, köyümüzün adını ve derneğimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ramazanın ilk haftası yine çok büyük bir iftar yemeğimizi köyde yapacağız. Ben buradan tüm derneklere de başarılar dilerim. Ben de doğup büyüdüğüm Terziler Köyümü en iyi şekilde temsil edeceğim” dedi. Mesut AKBULUT