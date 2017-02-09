Derince ve Körfez muhtarları ziyaret edildi

Büyükşehir, muhtarlıkların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için en son Derince ve Körfez muhtarlarını çalışma bölgelerinde ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı muhtarlar ile olan koordinasyonu arttırmak ve vatandaşa yerinde hizmet edebilmek adına gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Daire Başkanı Lütfü Efil ve beraberindeki heyet Derince ve Körfez muhtarlarını çalışma bölgelerinde ziyaret etti.

TALEPLER YERİNDE İNCELENİYOR

Mahallelerde yapılan ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini belirten Lütfü Efil, “Bizler sizlerin Büyükşehir Belediyesi’ndeki temsilcileriniz. Sizin çalışma alanlarınız esasında bizim çalışma bölgemiz. Her birinize çalışmalarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.