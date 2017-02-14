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Derince Yenikent’in Sabri’si var!

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Derince Yenikent’in Sabri’si var!
17 Ocak 2017 Salı günü başlayan, 23 grupta 74 lisenin mücadele ettiği Liseler Arası Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği eleme maçındaÇayırova Hatice Bayraktar MTAL ile Derince Yenikent Anadolu Lisesi karşılaştı.

Bol gollü geçen maçı 7-3 kazanan Derince Yenikent 3. tura adını yazdırdı. Derince Yenikent’te golleri Sabri (5) ve Fatih (2) attı. Çayırova Hatice Bayraktar adına Arif, Emirhan Aydın ve Ahmet Tepe’nin golleri tur için yeterli olmadı.

 

ÇAYIROVA HATİCE BAYRAKTAR MTAL: 3

DERİNCE YENİKENT AL: 7

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER:  Halim Yılmaz ***, Kadir Yılmaz ***

ÇAYIROVA HATİCE BAYRAKTAR MTAL: Yasin **, Serkan ***, Arif ***,Yunus **, Emirhan Aydın *** (Ahmet Tepe ***, Ahmet İdil ***, Mustafa **, Aşır ***, Sametcan **, Emirhan Albayrak **)

DERİNCE YENİKENT AL: Erdem ***, Sabri ****, Fatih ****, Erdem ***, Emircan ***, Samet *** (Yiğitcan ***, Furkan **, Onurcan ***, Nuhbey ***)

GOLLER: Arif,  Emirhan Aydın ve Ahmet Tepe (Çayırova Hatice Bayraktar MTAL), Sabri (5) ve Fatih (2) (Derince Yenikent AL)

İLK YARI SKORU: 2-4

 

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