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Derince’de 15 Temmuz kahramanları anılacak

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Derince’de 15 Temmuz kahramanları anılacak
Türkiye genelinde olduğu gibi Derince’de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kent Meydanı’nda etkinlikler düzenlenecek

İlçe Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kent Meydanı’nda 15 Temmuz Cumartesi gecesi etkinlikler düzenlenecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak program saat 20.30’da start alacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duasının okunması sonrasında Anka İlahi Grubu sahne alacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden ve Beştepe Millet Camii’nden halka hitapları da meydanda yer alan dev ekrandan canlı olarak yayımlanacak.

 

DEMOKRASİ NÖBETİ TUTULACAK

15 Temmuz’daki kahramanlık destanının anlatıldığı belgesel filminin de yayımlanacağı gecede meydanda toplanan vatandaşlar hep birlikte demokrasi nöbeti tutacak. İlçe genelindeki tüm camilerde ve Kent Meydanı’nda sela okunacak etkinlikler Derince Belediyesi’nin vatandaşlara ikramları sonrasında sabah saat 07.00’da son bulacak.

 

ANI DEFTERİ OLUŞTURULDU

Derince Belediyesi 15 Temmuz Destanı’nın 1. yıldönümü dolayısıyla belediye binası önünde stant kurarak anı defteri oluşturdu. Vatandaşlar 15 Temmuz’daki yaşadığı anıları, duygu ve düşüncelerini bu defterde paylaşıyor. Kazım Gürler, Fatih Gürler ve Ahmet Yüksel de hain darbe girişiminde yaşadıklarını anı defteri ile paylaşanlardan. 

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