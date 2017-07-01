Derince’de altı ayda 50 ton atık cam toplandı

Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, geri dönüşüm çalışmaları kapsamında yılın ilk altı aylık bölümünde yaklaşık 50 ton atık cam topladı

Geri dönüşüm çalışmalarına devam eden Derince Belediyesi’nin cam atık toplama kampanyasına olan ilgi her geçen gün artıyor. Son yıllarda çevre ile ilgili önemli projeleri hayata geçiren Derince Belediyesi, cam atıkların toplanması noktasında da önemli mesafe kat etti. İlçedeki çeşitli eğitim kurumları ve okullara yerleştirilen toplam 72 cam toplama kumbarası ile Derince’de camlar ayrı olarak toplanıyor.

YAKLAŞIK 50 TON ATIK CAM TOPLANDI

Derince Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu uygulama ile vatandaşlar kullanmadıkları cam ürünlerini, meşrubat şişelerini, her türlü reçel, konserve ve kavanozlarını, cam toplama kumbaralarına atabiliyor. Doğal kaynakların korunarak, atık camların yüzde 100 geri dönüşüme kazandırılmasının hedeflendiği bu uygulama kapsamında Derince’de yılın ilk 6 aylık bölümünde yaklaşık 50 ton atık cam toplanarak ekonomiye katkı sunuldu.