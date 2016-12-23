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Derince’de bayan voleybol heyecanı

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Derince’de bayan voleybol heyecanı
Derince’de bayan voleybol heyecanı

Derince Spor Salonu’nda yarın ilginç bir 2.Lig bayan voleybol maçı izlenecek. Derince Yenikent takımımız, THY takımını ağırlayacak. Maç 16.00’da başlayacak. 

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