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Derince’de final gibi maç

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Derince’de final gibi maç
1. Küme C Grubu’nda 19.hafta maçları yarın 5 statta, 5 maçla devam edecek günü en zor maçlarında birinde, Derince’de 36 Puanla lider Derince Sedaş Tekspor, yarın saat 18.00’de İzmit Kireçocaklarıspor ile zorlu bir doksan dakika geçirecek

1. Küme C Grubu’nda 19.hafta maçları yarın 5 statta, 5 maçla devam edecek günü en zor maçlarında birinde, Derince’de 36 Puanla lider Derince Sedaş Tekspor, yarın saat 18.00’de en yakın rakibi 32 puanla ikinci sırada yer alan İzmit Kireçocaklarıspor ile zorlu bir doksan dakika geçirecek

 

SEDAŞ TEKSPOR KAYIP VERMEK İSTEMİYOR

Birinci Amatör Küme C Grubunda 19. Hafta maçları yarın çeşitli statlarda oynanacak zorlu beş karşılaşma ile devam edecek. Zirve ve küme düşme bölgesinde büyük heyecan yaşanacak. C Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren ve 36 puanla lider Derince Sedaş Tekspor yarın saat 17.00’de Derince Stadı’nda şampiyonluk mücadelesi veren en yakın  rakibi İzmit Kireçocaklarıspor karşısında zorlu bir doksan dakika geçirecek. Derince Sedaşspor güçlü rakibini puansız göndermek puan farkını açmak istiyor. İzmit Kireçocaklarıspor lider karşısında işi zor. Zirve yarışına ortak olmak istiyor. Bu maçı ilimizin başarılı hakemlerinden Burak Punar yönetecek. Şampiyonluk mücadelesi veren ve 32 puanla üçüncü sırada olan Karamürselspor yarın saat 15.00’te Karamürsel Stadında rakibi orta sıralarda yer alan Gölcük Asarköyspor ‘u ağırlayacak. Karamürselspor yarın rakibini yenip ikinci sıraya oturmayı amaçlıyor. Bu maçı ilimizin başarılı hakemlerinden Özgür Holat yönetecek. Küme düşen Yenidoğan Serdarspor haftayı bay geçirecek.

 

KÜME DÜŞME BÖLGESİNDE BİR MAÇ VAR

Play-Off grubuna kalmayı amaçlayan 30 puanla dördüncü sırada yer alan Kullarspor yarın saat 13.00’te Avni Kalkavan stadında rakibi 21 puanla orta sıralarda yer alan  İzmit Yenimahallespor’a konuk olacak. Kullarspor bu maça galibiyet parolası ile hazırlandı üç puan dışında başka sonuç düşünmüyor, maçı ilimizin başarılı hakemlerimizden Metin Ataş yönetecek. Play-Off grubuna kalmayı hedefleyen 30 puanla beşinci sırada yer alan Körfez Esenspor yarın saat 17.00 de Şekerpınar stadında rakibi 13 puanla dokuzuncu sırada olan ve küme düşme bölgesinde yer alan Çayırova Gençler Birilğispor ile zorlu bir maç oynayacak. Körfez Esenspor ise beşinci sırada 30 puanda. Çayırova Gençler Birilğispor  9’uncu sırada kümü düşme potasında. Maçı ilimizin başarılı hakemlerinden Selim Akman yönetecek. Kümede kalmayı amaçlayan Darıca Kale Bayramoğluspor yarın saat 17.00’de Gebze Metin Oktay’da, en yakın rakibi Gebze Kirazpınarspor ile zorlu bir doksan dakika geçirecek. Galip gelen takım rahat bir nefes alacak.

 

1.AMATÖR KÜME C GRUBU 18.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O         G        B         M          A          Y         P

1-Derince Sedaş Tekspor       16        11        3          2          45        15        36

2-İzmit Kireçocaklarıspor       16        10        2          4          51        26        32

3-Karamürselspor                  16        10        2          4          38        14        32

4-Kullarspor                          17        9          3          5          57        25        30

5-Körfez Esenspor                16        9          3          4          27        20        30       

6-Gölcük Asarköyspor           17        6          5          6          37        33        23

7-İzmit Yenimahalle               16        5          3          7          34        28        21

8-Gebze Kirazpınar               16        4          5          7          28        34        17

9-Çay Şekerpınar GB            17        4          1          12        15        51        13

10-Darıca Kale Bayramoğlu   16        4          1          11        16        67        13

11-Yenidoğan Serdarspor       17        1          2          14        18        57        5         

 

GÜNÜN PROGRAMI

AVNİ KALKAVAN STADI

13.00: İzmit Yenimahalle-Kullarspor:

Hakemler: Metin Ataş-Coşkun Topçu-İrfan Agin                

 

KARAMÜRSEL STADI

15.00. Karamürselspor-Gölcük Asarköyspor:

Hakemler: Özgür Holat-Aykut Soy-Yavuz Selim Ayan      

 

DERİNCE  STADI

18.00 Derince Sedaş Tekspor-İzmit Kireçocaklarıspor:

Hakemler: Burak Punar-Mücahit Şentürk-Tolunay Taşer              

 

GEBZE METİN OKTAY STADI

17.00 Darıca Kale Bayramoğlu-Gebze Kirazpınar:

Hakemler: Eray Öztürk-Osman Kılıç-Soner Türkmen                      

 

ŞEKENPINAR  STADI

17.00 Çay Şekerpınar GB-Körfez Esenspor

Hakemler: Selim Akman-Fatih Yavuz-Seyfettin Çıtak        

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