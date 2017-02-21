  • BIST 89.196
  • Altın 143,268
  • Dolar 3,6210
  • Euro 3,8161
  • Kocaeli : 6 °C
  • İstanbul : 7 °C
  • Sakarya : 6 °C

Derince’de geri dönüşüm konuşuldu

»
Derince’de geri dönüşüm konuşuldu
Derince Belediyesi, geri dönüşümü yaygınlaştırmak ve çevre bilincini en üst seviyelere taşınmasını sağlamak amacıyla önemli projeler gerçekleştiriyor.

Doğal kaynakların korunması noktasında geri dönüşüm çalışmalarını sürdüren Derince Belediyesi, bu doğrultuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir program düzenledi. Enerji tasarrufu sağlayarak bununla birlikte ekonomiye önemli boyutlarda katkı sağlayacak faaliyetlerin anlatıldığı geri dönüşüm başlıklı seminer Derince’de bulunan Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

 

BİLGİ VERDİLER

Eğitim camiasının ve çevreye duyarlı vatandaşların ilgi gösterdiği seminerde Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) Sektörel İlişkiler Uzmanı Banu Günata, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Sorumlusu Cenk Erten, Exitcom Recycling Çevre Mühendisi Sevde Poyraz ve Deha Biodizel Temsilcisi Nilay Duman, geri dönüşüm konusunda bilgi verdi. TEMA Vakfı Kocaeli Temsilcisi Nermin Tol’un sunumuyla devam eden program, Büyükşehir Belediyesi Kimya Mühendisi Lokman Karagöz’ün atık yönetimi ile ilgili bilgilendirmede bulunması ile sona erdi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Seymen Koleji’nde 5. Veli Sempozyumu19 Şubat 2017 Pazar 13:21
  • Cüceloğlu: Empati yapmalıyız19 Şubat 2017 Pazar 11:09
  • Miniklere ‘Dedemin Masalları’ eğitimi18 Şubat 2017 Cumartesi 14:12
  • Okul müdürlerine yönelik eğitimler başladı18 Şubat 2017 Cumartesi 13:00
  • ÇMO’dan ‘Çevre ve Doğa’ dersi önerisi18 Şubat 2017 Cumartesi 12:59
  • Minik Ayaklar Kreşi velileri bilgilendirildi18 Şubat 2017 Cumartesi 12:38
  • Kandıra’da kahve hatırı projesi18 Şubat 2017 Cumartesi 12:05
  • Uzman Pedagog-Yazar Hatice Kübra Tongar: Mutlu çocuk huzurlu ailede olur18 Şubat 2017 Cumartesi 12:02
  • İzmit Belediyesinden eğitimcilere önemli seminer16 Şubat 2017 Perşembe 15:46
  • Büyükşehir personeline, aile içi ve çocuk eğitimi16 Şubat 2017 Perşembe 13:56
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim