Derince’de geri dönüşüm konuşuldu

Derince Belediyesi, geri dönüşümü yaygınlaştırmak ve çevre bilincini en üst seviyelere taşınmasını sağlamak amacıyla önemli projeler gerçekleştiriyor.

Doğal kaynakların korunması noktasında geri dönüşüm çalışmalarını sürdüren Derince Belediyesi, bu doğrultuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir program düzenledi. Enerji tasarrufu sağlayarak bununla birlikte ekonomiye önemli boyutlarda katkı sağlayacak faaliyetlerin anlatıldığı geri dönüşüm başlıklı seminer Derince’de bulunan Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

BİLGİ VERDİLER

Eğitim camiasının ve çevreye duyarlı vatandaşların ilgi gösterdiği seminerde Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) Sektörel İlişkiler Uzmanı Banu Günata, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Sorumlusu Cenk Erten, Exitcom Recycling Çevre Mühendisi Sevde Poyraz ve Deha Biodizel Temsilcisi Nilay Duman, geri dönüşüm konusunda bilgi verdi. TEMA Vakfı Kocaeli Temsilcisi Nermin Tol’un sunumuyla devam eden program, Büyükşehir Belediyesi Kimya Mühendisi Lokman Karagöz’ün atık yönetimi ile ilgili bilgilendirmede bulunması ile sona erdi.