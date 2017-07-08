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Derince'de korkutan ev yangını!

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Derince'de korkutan ev yangını!
Derince'de korkutan ev yangını! Ekipler müdahale etti..

Derince 60 Evler Seda Sitesi'nin en üst katında bulunan bir dairede henüz bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Evden dumanların çıktığı fark edilmesi üzerine olay itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler uğraşlar soncunda yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında ölen ya da yaralanan olmaması yüreklere su serperken evde maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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