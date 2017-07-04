Derince’de parklar pırıl pırıl

Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarla ilçedeki parkları pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuyor.

İlçedeki tüm parklarda ve yeşil alanlarda çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Derince Belediyesi ekipleri, Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde yer alan Şehit Kasım Aksoy Parkı’nda bakım, onarım ve yenileme işlemi gerçekleştiriyor. Derince’de park ve bahçe bakımına özel önem gösteren ekipler, Şehit Kasım Aksoy Parkı’nda ilk etapta alandaki yabani otları temizleyip, çim biçimini gerçekleştirdi. Çim biçiminin ardından yapılan temizlikle parkı pırıl pırıl bir görünüme kavuşturan ekipler, ayrıca parklardaki oyuncaklarda yaşanan aksaklıkları da onarıyor.