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Derince’de satranç kursu devam ediyor

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Derince’de satranç kursu devam ediyor
Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları (DER-MEK) bünyesinde eğitim veren Kusachi DER-MEK’te devam eden satranç kursunda 66 kursiyer eğitim görüyor

Derince Belediyesi’nin İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte kurslar düzenlediği merkezler arasında yer alan Kusachi DER-MEK’te gerçekleşen satranç kursu yoğun ilgi görüyor. Özellikle ilçedeki çocukların ilgisiyle karşılanan ve 66 kursiyerin iştirak ettiği satranç kursunda dersler pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 15.30’da başlayıp 17.30’a kadar devam ediyor. Dumlupınar Mahallesi’ndeki merkezde gerçekleşen kursta ders veren satranç eğitmeni Arif Aksüt, bilgi ve zekanın birleşimi olan satranç konusunda çocukların çok yetenekli olduğunu ifade ediyor.

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