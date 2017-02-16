Derince’de yoğun bakım hemşireliği eğitimi

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikalı eğitim programı açıldı. 16 kursiyerin katıldığı eğitim programı 27 Mart tarihine kadar sürecek olup 3 hafta teorik, 3 hafta pratik olmak üzere 6 hafta eğitim verilecek.
AÇILIŞ YAPILDI
Hastane konferans salonunda gerçekleşen açılışa Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı Op. Dr. Muhammed Coşkun Güler, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yönetici/Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Vildan Burç ile birlikte tüm hastane çalışanları ve program kursiyerleri katıldı.