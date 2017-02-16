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Derince’de yoğun bakım hemşireliği eğitimi

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Derince’de yoğun bakım hemşireliği eğitimi
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı başladı.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikalı eğitim programı açıldı. 16 kursiyerin katıldığı eğitim programı 27 Mart tarihine kadar sürecek olup 3 hafta teorik, 3 hafta pratik olmak üzere 6 hafta eğitim verilecek.

 

AÇILIŞ YAPILDI

Hastane konferans salonunda gerçekleşen açılışa Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı Op. Dr. Muhammed Coşkun Güler, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yönetici/Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Vildan Burç ile birlikte tüm hastane çalışanları ve program kursiyerleri katıldı.

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