Derince’den 10 kişi gönderilecek

3.Lig 2.Grup temsilcisi Derince, 10 kişiyi gönderecek, 6 transfer yapacak

Derincespor 10 kişiyle yollarını ayıracak. Sezonun ilk yarısında, idman protestoyu bile yaşayan kulüp, zon günleri atlatırken, son haftalardaki sonuçlarla lige tutundu. Uzun süre son sırada kalan Sarı Lacivertli kulübü almak için de çok sayıda talipli vardı. Başkan Şahin Çavuşoğlu kulübü vermedi ve bununla da kalmayıp sezonun ikinci yarısı için kolları sıvadı. 10 kişiyle yolları ayırma kararı alan Çavuşoğlu, 5-6 transfer için de görüşmelerini aralıksız olarak sürdürüyor. Takım, sezonun ikinci yarısı için pazartesi günü tesislerde toplanacak ve kampa girecek. Devre arası kampı tesislerde gerçekleşecek.