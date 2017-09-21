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Derince’den Umuttepe’ye alternatif yol

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Derince’den Umuttepe’ye alternatif yol
Kocaeli Büyükşehir, Derince ’den başlayıp Arızlı üzerinden Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi ’ne yeni bir ulaşım güzergahı oluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Derince’den başlayıp Kuruçeşme ve Arızlı üzerinden KOÜ Umuttepe Yerleşkesi’ne batıdan ulaşım sağlayan yeni bir yol oluşturdu. Yol Kabaoğlu Mahallesi’ne kadar hizmet veriyor.  Umuttepe Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Kampüsü’ne gitmek için Derince bölgesinden gelenler, Kuruçeşme-Arızlı-Umuttepe güzergâhından yeni alternatif yolu kullanarak ulaşım sağlayabiliyor. Böylelikle Umuttepe bölgesine batıdan başlayıp Arızlı-Umuttepe ve Kabaoğlu Mahallesi’ne kadar yeni bir ulaşım koridoru açıldı. Derince ve Kuruçeşme’den Umuttepe Kocaeli Üniversitesi Araştıma ve Uygulama Hastanesi’ne ulaşım sağlayan Arızlı-Kabaoğlu alternatif yolu 3 bin 500 metre uzunluğa sahip. Çalışma kapsamında yol bölümünde 17 bin 500 ton asfalt serildi. Yol bölümüne 24 bin ton da asfalt altı plentmiks temel malzemesi döküldü. Güvenlik çizgileri çekilen yol kullanıma açıldı.

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