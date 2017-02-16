Derinceli muhtarlar dert yandı

25.Muhtarlar toplantısında Vali Güzeloğlu’nun konuğu olan Derinceli muhtarlar toplantı öncesi yaptıkları açıklamalarda bazı köylerde su ihtiyacının halen tankerlerle giderildiğini belirtti.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu 25. Muhtarlar Toplantısı’nda Derinceli Muhtarlarla bir araya geldi. Valilik binasında bulunan Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen muhtarlar toplantısına Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun yanı sıra Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Müftüsü Yusuf Doğan, İl Jandarma Komutanı Mehmet Karadeniz, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, diğer il müdürleri ve Derinceli muhtarlar katılım gösterdi. Konuklara toplantı öncesi 15 Temmuz’u anlatan kısa bir sinevizyon gösterisi izlettirildi.

Sene olmuş 2017, halen tankerle su geliyor

Derinceli muhtarlar toplantı öncesi yaptıkları açıklamalarda, 140 bin nüfuslu ilçe de en büyük sorun su ve yol sıkıntısını olduğunu belirterek, “Sene olmuş 2017, Toylar köyüne hala tankerden su getirilip vatandaşların ihtiyacı gideriliyor. Ayrıca SEDAŞ’ın yarattığı sıkıntıları artık söylememize gerek yok. İlçemizin değil tüm il olarak SEDAŞ’la sıkıntılarımız var. Köylerimizde internet yok, 5 sene önce büyükşehir bize bilgisayar verdi ancak internet olmadığı için hiçbir işe yaramıyor. 140 bin nüfuslu ilçede iki PTT şubesi var ve haliyle bize yetmiyor. Şubelerde bulunan personeller yetersiz ve bundan dolayı yığılmalar olmaktadır. Ağır tonajlı TIR ve kamyonların mahalle aralarına park etmesi hem yaya hem de araç trafiğini engellemektedir. Ayrıca bu tür araçlar zaman zaman kazalara sebebiyet vermekle birlikte çevre kirliliğine yol açmaktadır” şeklinde sorunlarını dile getirdi.

2 günü bir olan ziyandadır

25. Muhtarlar toplantısı saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Programda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Derince ilçemizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sözlerimin başında Darıcalı şehidimiz Murat Tevlim kardeşimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerin vatan eylediği bu topraklarda gelecek her günümüzü daha kalkınmış, hizmet çizgisinde çalışmaya kararlılığımızı bir kez daha haykırıyoruz. 2 günü bir olan ziyandayız. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Bizler bu bilinçle hareket etme mecburiyetindeyiz. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” dedi

Kocaeli’yi model şehir yapacağız

Vali Güzeloğlu, “Gelecek yürüyüşümüzü güçlü kılan bir Büyükşehir Kocaeli. Ekonomik, ticari üretim kapasitemiz çok açık bir şekilde bunu göstermekte. Şimdi bu yürüyüşü en yukarı taşımaktır bizim hedefimiz. Kocaeli’yi bir model büyük şehir yapmak istiyoruz. Bunu yapacak birikime sahibiz. Bu toplantılar bu heyecan içerisinde gerçekleşen çalışmaların gözden geçirildiği toplantılardır. İlçe boyutunda çözülemeyen konular varsa bunları çözüme kavuşacağız. Bizim de çözemeyeceğimiz konular varsa onları da Ankara’ya ileteceğiz. Bürokrasiyi vatandaşların taleplerini geciktiren bir şekilde algılamamalıyız” dedi.

Bilişim çağını yöneten ülke

Bilginin en değerli birikim olduğunu belirten Güzeloğlu, “Her alanda bilgi belirleyicidir. Dünyanın en büyük şirketlerinin akıl terini kullanan şirketler olduğunu görmekteyiz. Bizlerde aklın ışığında hizmet etmeliyiz. Türkiye artık, genç, eğitimli ve güçlü nüfusuyla bilişim çağının yöneten ülkesi olmak durumundadır. Son yıllarda eğitim anlamdaki yatırımlarda çok önemli bir ivme yakaladık. O temeller üzerinde artık yapılar inşa etmek zorundayız. Bunu birlik beraberlik ve kararlılık içerisinde yapacağız. Hiçbir kurumun geride durma şansı yok bunu açıkça söylüyorum. Bu sevdamıza, hızımıza herkesin ortak olmasını bekliyoruz. Bu bir bayrak yarışı. İşi bitireceğiz, mesaiyi değil. İşi bitirirseniz mesai biter. Hangi vicdan bitmeyen işi bırakarak gider. Bunu değiştireceğiz” Kamunun hizmet anlayışını değiştireceklerini vurgulayan Vali Güzeloğlu, “Kamunun hizmet anlayışını performansa, projeye dayalı olarak yeniden inşa edeceğiz. Rekabetin amansızca yaşandığı bir zaman diliminde, durağan olmanın ne savunulur, ne de uygulanır bir tarafı yok. Durmak değil, akmak lazım. Akacağız. Her bir kurumun yöneticisi meseleyi kendisine gelmeden öngörerek, sorunun doğmasına izin vermeyecek. Buna rağmen bir sorun olursa da buna büyümesine izin vermeyecek. Birazdan tüm kurumlarımızla Derince’yi sorgulayacağız. İyiyim demekle iyi olunmuyor. Bu toplantılarda öyle şeyler ortaya çıkıyor ki iş bitmemiş. Ya bitireceğiz, ya da bitiremeyene teşekkür edeceğiz. Bir kez daha müdür arkadaşlarımı uyarıyorum. Hala görüyorum ki kamu bürokrasisi tutuculukla meseleye uzaktan bakıyor” dedi. Nuri AKÇAHARMAN