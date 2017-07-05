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Derincespor, Çınarlı’dan 2 futbolcu transfer etti

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Derincespor, Çınarlı’dan 2 futbolcu transfer etti
BAL takımlarımızdan Derincespor kadrosuna, Çınarlıspor’dan iki futbolcu birden kattı.

Süper Amatör Lig takımlarından Çınarlıspor’da forma giyen Osman Ozan Kapar ve Mehmet Gülle ile resmen anlaşıldı.

 

OSMAN OZAN KAPAR KİMDİR?

Antalya Kale’de doğdu. Forvet. 1994’lü. Futbol 10 yaşında Antalya takımlarından Demre Belediyespor’da başladı. Sırası ile Antalya Şimşek Gençlik, Antalyaspor, Tavşanlı Linyit, Antalya Asat Gençlik, Antalya Bucak Belediyesi Oğuzhanspor, Çınarlıspor, Karaman Belediyespor, Demirspor ve tekrardan Çınarlıspor takımlarının formalarını terletti. Ozan geçen sezon Süper Amatör Lig’de Sinan Çalık’ın ardından çok gol atan futbolcuydu.

 

MEHMET GÜLLE KİMDİR?

İzmitli. Sağ ve sol kanat oyuncusu. 1994 doğumlu. Futbola 11 yaşında Hereke Yıldızspor’da başladı. 2008’de Kocaelispor’a transfer oldu. Sırası ile Çenesuyu Plajyolu, Kocaeli Birlik, Derincespor, Beylerbeyi ve Kartepe Belediyespor formaları giydi. Geride bıraktığımız sezon Çınarlıspor’un vazgeçilmez isimlerinin başında geldi.

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