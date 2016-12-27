DERİNCESPOR yeni bir sayfa açtı

3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Derincespor, devre arası hazırlıklarına başladı.

KEV Tesisleri’nde gerçekleşen ilk antrenmana 20 futbolcu katıldı. Yepyeni bir sayfa açıldı

GÜÇ DEPOLAMAYA BAŞLADILAR

Teknik Direktör Ali Asım Balkaya denetiminde gerçekleşen antrenman öncesi, Balkaya, futbolcuların tek tek elini sıkarak “Hoş geldiniz arkadaşlar” dedi. Antrenman toplu halde ısınma koşusu, ısınma ve minder üzerinde denge hareketleriyle başladı. Yardımcı antrenörler Murat Şahin ile Mehmet Onur Vurmaz, futbolculara güçlendirme çalışması yaptırdı.

3 FUTBOLCU İZİNLİYDİ

Koşulara devam eden futbolcular yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenmanı yenileme çalışması ile tamamladı. Derincesporlu futbolcularının moralinin iyi olduğu dikkatlerden kaçmazken, Sarı Lacivertliler kamp boyunca günde çift antrenman yapacak. İlk çalışmayı Kulüp Başkanı Şahin Çavuşoğlu da izlerken, yeni transfer Serdar ile izinli olan Ömer Faruk Çelimli ve Deniz Durmuş antrenmanda yer alamadı. N Erdem ÖVÜÇ