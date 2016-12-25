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Derincespor’da 11 gitti, 1 geldi

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Derincespor’da 11 gitti, 1 geldi
3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Derincespor’da devre arası hazırlıkları başlıyor.

KEV Tesisleri’ndeki bugünkü (Pazartesi) antrenman saat 15.00’da başlayacak. Öte yandan Sarı Lacivertliler 11 futbolcu ile yollarını ayırdı. 2 ya da 3 transfer yapacak olan Derincespor, Çanakkale Dardanelspor’dan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Serkan Çınar’ı renklerine bağladı. Kocaeli Birlikspor’un 3 genç futbolcusu Furkan, Sergen, Yahya Kemal’i kadrosuna katan Derincespor çalışmalarını İzmit’te yapacak.

 

Derincespor’dan ayrılan futbolcular

Murat Aydın

Cem Aktaş

Ahmet Güney

Ebubekir Şentürk

Samet Gül

Hasan Ali Durtuluk

Emre Kürküt

Ahmet Ayanoğlu

İsmail Dalkıran

Hakkı Türkay Atçı

Alperen Öğdüm

 

Derincespor’un devre arası transferi

Serkan Çınar (Ç. Dardanel)

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