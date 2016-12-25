Derincespor’da 11 gitti, 1 geldi

KEV Tesisleri’ndeki bugünkü (Pazartesi) antrenman saat 15.00’da başlayacak. Öte yandan Sarı Lacivertliler 11 futbolcu ile yollarını ayırdı. 2 ya da 3 transfer yapacak olan Derincespor, Çanakkale Dardanelspor’dan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Serkan Çınar’ı renklerine bağladı. Kocaeli Birlikspor’un 3 genç futbolcusu Furkan, Sergen, Yahya Kemal’i kadrosuna katan Derincespor çalışmalarını İzmit’te yapacak.
Derincespor’dan ayrılan futbolcular
Murat Aydın
Cem Aktaş
Ahmet Güney
Ebubekir Şentürk
Samet Gül
Hasan Ali Durtuluk
Emre Kürküt
Ahmet Ayanoğlu
İsmail Dalkıran
Hakkı Türkay Atçı
Alperen Öğdüm
Derincespor’un devre arası transferi
Serkan Çınar (Ç. Dardanel)