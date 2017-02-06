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Derince’ye Ada Ekspresi müjdesi!

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Derince’ye Ada Ekspresi müjdesi!
Arifiye, Sapanca, İzmit, Gebze ve Pendik hattında günlük seferlerini sürdüren Ada Ekspresi, Başkan Bulut’un girişimleri sonucu Mayıs ayı itibariyle Derince Tren İstasyonu’nda da duracak.

Derince’nin en eski, en köklü mahallesi olan Deniz Mahallesi’ne büyük katkı sunacak olan tren istasyonunun yeniden faaliyete geçmesi ile altyapı ve üstyapısı yenilenen İstasyon Caddesi’ndeki ticari canlılık artacak. Gümrük Müdürlüğü’nün 7 yıllık aranın ardından Mayıs ayında yeniden ilçeye kazandırılacak olması ve liman entegrasyonu projesinin bölgeye sağlayacağı istihdamın da birleşmesi ile birlikte Deniz Mahallesi ve İstasyon Caddesi, eski günlerine geri dönecek. Bölge sakinleri de birbiri ardına yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Bulut’a teşekkür ederek, Deniz Mahallesi’nin yeniden ilçenin merkezi olacağına inandıklarını ifade ettiler.

 

GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERDİ

TCDD’nin Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerini başlatmasının ardından yeniden hizmete sunduğu Arifiye-Pendik arasındaki banliyö treni günde beş sefer yapıp, Arifiye, Sapanca, İzmit, Gebze ve Pendik duraklarında duruyordu. İlçe halkının talepleri doğrultusunda harekete geçen Başkan Bulut, bu duraklar arasında Derince’nin de yer alması için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile TCDD Genel Müdürlüğü nezdinde yoğun girişimlerde bulundu. Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un bu girişimlerinin ardından konuyu değerlendiren bakanlık yetkilileri, Mayıs ayı itibariyle Derince Tren İstasyonu’nun da banliyö treninin duracağı duraklar arasında yer almasını kararlaştırdı.

 

TİCARİ HAYAT CANLANACAK

Bu doğrultuda ilçeye gelen bakanlık ve TCDD yetkilileri ile Başkan Bulut, tren istasyonunda incelemelerde bulundu. Mayıs ayı itibariyle Arifiye-Pendik hattında günlük seferlerini sürdüren Ada Ekspresi’nin durakları arasında Derince’nin de yer alacağını müjdeleyen Başkan Bulut, bu gelişmenin özellikle Deniz Mahallesi’nin ticari yaşamına katkı sunacağını söyledi. Proje kapsamında restorasyonu tamamlanan ve halen Derince Belediyesi Evlendirme Memurluğu olarak hizmet veren Tarihi Gar Binası da TCDD’ye devredilecek. TCDD bu binayı hem bilet satış yeri hem de kurumsal faaliyetlerin gerçekleşeceği idari merkez olarak kullanacak

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