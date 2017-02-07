Derince’ye sahip çıkın

Hakan Yağcıoğlu

Hazır takım.

3.Lig’de.

Bu kategoriye çıkmak için millet dünyaları harcıyor…

Örnek Kocaelispor…

Örnek Demirspor…

Çayırova…

Gebze…

Eeeee…

Hazır 3.Ligi takımı Derincespor varken…

Ne amaçlanıyor?..

Mantığım almıyor…

Başka işlerde takımlara sahip çıkarlar…

Yeter ki profesyonel liglerde daha çok takımları olsun diye…

İşte Bursa…

İnegöl…

Karacabey…

Yeşil Bursa…

Orhangazi…

Adam artırabildiği kadar da artırmaya çalışıyor…

Neden?..

Daha çok takım olsun…

Daha ateşli bir Bursaspor futbolu yaşansın ve reklamı her türlü yapılsın…

Biz ise elimizdeki hazır 3.lig takımını bozuk para gibi harcamaya çabalıyoruz…

Adamlar da gitti Yomra’da öyle bir 3 puan aldı ki, 9 puan değerinde…

Ortalığı hallaç pamuğu gibi attı…

Düşme hattından bir sıyrıldı, pir sıyrıldı…

Dardanel ile zor maça çıkacak ve bir pianı bile üç puan anlamına gelecek…

O halde kent olarak Derincespor’a omuz verelim…

Takımlarımız Play-Off’ta garanti gibi, Derince de ligde kalsın…

Daha ne isteriz?..

Kendi ayağımıza sıkmayı bırakalım artık…

Düşmanları sevindirmeyelim…

Kocaeli futbolunun makus talihini hep beraber yenelim…

Bir tane Derince var ve hazır olan bu takıma kent olarak sahip çıkalım…