Derneklerden ortak terör bildirisi

Kocaeli Yerel Kültür Platformu üyesi dernekler, dün düzenlenen basın toplantısı ile gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dernekler adına konuşan Metin Şentürk, “Terörün üstesinden birliktelikle geleceğiz. Devletimizin ve milletimizin yanındayız” dedi

Kocaeli’de bulunan bazı sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek kurduğu Kocaeli Yerel Kültür Platformu, dün düzenlenen basın toplantısı ile teröre karşı birlik mesajı verdi. Körfez ilçede bulunan Elit Restoran’da gerçekleşen programa platform üyesi derneklerin başkan ve yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

BİRLİK VE BERABERLİK

Programda konuşan Kocaeli Yerel Kültür Dernekleri Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk, “Ülkemiz son zamanlarda çok hassas bir dönemden geçiyor. Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne karşı yapılan hain saldırılarda şehit düşen güvenlik güçleri ve vatandaşlarımızın acısı yüreğimizi yakmaktadır” dedi.

“CEVABI MİLLET VERECEK”

Kocaeli’deki yerel kültür dernekleri olarak ülkenin huzuruna kasteden saldırıları ve terörü şiddetle kınadıklarını belirten Şentürk, “İnanıyoruz ki; Türk ulusu, sağlam temeller ve devraldığı köklü kültürel miras sayesinde dün olduğu gibi bugün de saldırılar karşısında, teröre karşı en anlamlı cevabı birlik ve kararlılıkla verecektir” diye konuştu.

“MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ”

Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve geleceği adına devletin ve milletin yanında yer alacaklarını kaydeden Metin Şentürk, şöyle konuştu: “Bu dönemde hiçbir provokasyona müsaade etmeden üzerimize düşen çabayı göstereceğimizi duyuruyoruz. Geçmişten bugüne kadar vatanı için şehit düşen evlatlarımıza Allah’tan rahmet, gazi ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Milletimizin tek yürek halinde terörü yeneceğine inancımız tamdır.”

“BÜYÜMEMİZİ İSTEMİYORLAR”

Şentürk’ün ardından konuşan Kocaeli Kent Konseyi eski Başkanı Abdullah Köktürk ise, “Türkiye çok önemli ve stratejik bir noktada yer alıyor. Bu millet çabuk inanıyor ve çabuk harekete geçiyor. Biz hala şu parti, bu parti diye birbirimiz yiyoruz. Türkiye rahat bırakmayacakları kesin. Fakat dünyayı yönetenler için Türkiye iyi bir dosttur, bundan vazgeçemezler. Fakat büyümesini de istemezler. Bugün büyümek isteyen bir Türkiye var artık” dedi.

PROGRAMA KATILANLAR

Metin ŞENTÜRK (Kocaeli Yerel Kültür Dernekleri Platformu Başkanı)

Abdullah KÖKTÜRK (Kent Konseyi eski Başkanı)

Öznur GÖKKAYA (KOÜ Rektör Danışmanı)

Doç. Dr. Arif Özkan (Düzce Üniversitesi)

Hakkı Özkan (KOTO Yöneticisi)

Selahattin KABADAYIOĞLU (Körfez Belediye Başkan Yardımcısı)

Mehmet GÖKKAYA (Körfez Belediyesi Zabıta Müdürü)

Recep KAN (Körfez Avcılar Derneği Başkanı)

Yusuf YANAR (Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı)

Cemil GÜLFEN (Kocaeli Damızlık Yetiştiriciler Birliği Başkanı)

Esener MAÇİL (Özel Marmara Hastanesi Genel Müdürü)

Fevzi CANBAZ (Körfez Belediye Meclis Üyesi)

Mehmet GÜMÜŞ (Körfez Belediye Meclis Üyesi)

İbrahim YILDIZ (Körfez Belediye Meclis Üyesi)

­İbrahim KARNIAÇIK (Kocaeli Damızlık Yetiştiriciler Birliği Başkanı)

Mustafa ÖLMEZTÜRK (Derince Taşköprülüler Derneği Başkanı)

Ruhi ARIN (Dilovası Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı)

Nurullah ÖZER (Genç Kandıralılar Derneği Başkanı)

Davut NALBANT (Gebzeliler Derneği Başkanı)

Ali Osman KILCAN (Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası Taşköprülüler Derneği Başkanı)

İsa GÜL (Gebze Duraklı Köyü ve Çevre Köyleri Derneği Başkanı)

Hüseyin ÖZ (İZKANDER Başkanı)

Emre ÖZKAN (İzmit Taşköprülüler Derneği Başkanı)

Mustafa GÜLCAN (Körfez Taşköprülüler Derneği Başkanı)

İbrahim ÇIRPAN (Kirazlıyalı Balıkçılar Derneği Başkanı)

Özcan EFE (Ensar Vakfı Körfez Şube Başkanı)

Halit KABAKÇI (Kocaeli Yerel Kültür Platformu Genel Sekreteri)