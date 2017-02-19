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Destan yazmaya devam

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Hakan Yağcıoğlu

Vakit geçsin ve hava alayım diye, ama her şeyden önemlisi takımımızı da desteklemek için dün Derince maçında aldım soluğu...

Golü de gördüm coştum…

Sahada gözlerimle Derince’yi izliyorum, akıllı telefonlardan da Kocaelispor’un Kütahya deplasmanında sonucunu merakla takip ediyoruz…

Goller bir türlü gelmiyor…

Ne o…

Kütahya atmış…

Eyvah…

Ama ardından Oğuzhan Türkmen art arda iki gol atarak takımımızı bir anda öne geçirmiş…

Zirve Berber Erkan’ın müdavimi Oğuzhan’ı zaman zaman çarşıda görüyorum ve sohbetleşiyoruz…

Sözünü tutuyor ve gollerini sıralıyor…

Helal olsun…

Bu arada Derince de galip, ama berabere bitiyor…

Yeniden gazeteye dönüyoruz ki maçları derleyip toparlayıp size hazırlayacağız…

Dakikalar bitmek bilmiyor…

Geçmiyor dakikalar geçmiyor…

Telefonumuz Kütahya ile devamlı irtibatlı…

Erdem ‘Ağabey fena bastırıyorlar’ diyor…

Ama Can Emre kahramanlaşmış…

Sancaktepe de Tekirdağ’da berabere…

Ekran başında beklemek tam bir işkence…

Veee son…

Gölcük galip…

Birlik berabere… (Tam yazarken atıyor golü Buca:2-2)…

Kocaelispor galip…

Derince berabere…

Darıca galip…

Şaşırtıcı…

5’i bir yerde olmasa da…

5’te 3 yapıyoruz…

Hepinize teşekkürler…

En azından hiç yenilgi yok…

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