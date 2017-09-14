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Dev dalgaların arasında nefes kesen kurtarma operasyonu

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Dev dalgaların arasında nefes kesen kurtarma operasyonu
Kocaeli’de dev dalgalar arasında çırpınan 3 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. O anlar drone kamerası ile görüntülendi. Bir başka kurtarma anı ise aksiyon kamerası ile görüntülendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) 200 kişilik ekip ile görev yapıyor. Ekipler bu sezon boyunca bin 215 kişiyi boğulmaktan kurtardı. 10 jet ski, 6 zodyak bot ile sahillerde görev yapan ekipler zaman zaman drone yardımı ile bölgeyi havadan kontrol ediyor. Ekipler, havadan yaptıkları kontroller ile boğulmaların önüne geçmek için mücadele veriyor.

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UYARILAR YAPILIYOR

Dalgaların büyük ve tehlikeli olduğu anlarda ekipler, sık sık megafon ile anons yaparak vatandaşların denizden çıkmalarını istiyor. Ekipler normal günlerde ise denize giren tatilcilere, belirlenen sınırları geçmemeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

KURTARMA OPERASYONU DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Dev dalgalar arasında yaşanan bir kurtarma operasyonu drone kamerası ile havadan görüntülendi. Dalgalı bir anda drone ile bölgede kontrol yapan ekipler, sınırı geçen 3 kişinin dalgaların arasında çırpındığını fark etti. Hemen harekete geçen ekipler, dalgaların arasından çıkmakta zorlanan gençlere müdahale etti. Hem jetski ile hem de koşarak yardıma giden ekipler, attıkları ip ile gençleri kıyıya çekmeyi başardı. Tüm bu yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Bir başka görüntü ise ekiplerin kasklarına taktıkları aksiyon kamerasından. Denizde boğulma tehlikesi yaşayan genç kızın yardımına yine KOSKEM ekipleri yetişiyor. Ekipler yanına yaklaştıkları genç kızı, denize atlayarak kurtarıyor. Tüm bu anlar ise aksiyon kamerası tarafından saniye saniye kaydediliyor.
 

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